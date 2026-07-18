Detienen a un hombre sobre un tren de la Línea B del Metro

Un hombre ingresó a la zona de vías de la Línea B del Metro y provocó afectaciones al servicio durante varios minutos.

El incidente fue reportado cerca de las 10:00 horas por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El hombre fue sometido por policías sobre un tren en servicio que se detuvo por el incidente.

Se realiza un corte de energía y maniobras en Línea B, por una persona ajena al sistema en zona de vías, por lo que la marcha es lenta”, indicó el organismo.

Para las 10:15 horas, el servicio se normalizó, agregó el STC.