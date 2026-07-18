Procesan a hombre detenido con cocaína en Gustavo A. Madero

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel Orozco González, detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero tras ser sorprendido en posesión de un arma de fuego, cocaína y metanfetamina durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la institución, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México, formuló imputación por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio de cocaína y metanfetamina.

La detención ocurrió hace unos días sobre la calle Jardines de Babilonia, en la colonia Siete Maravillas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde policías capitalinos interceptaron al imputado cuando circulaba a bordo de un vehículo.

Durante la inspección, los agentes localizaron un arma de fuego, diversas cantidades de metanfetamina y, debajo del asiento del conductor, 99 bolsas de plástico con cocaína.

Tras la puesta a disposición, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México asumió la investigación luego de que la autoridad del fuero común declinó competencia. Con los datos de prueba reunidos, el Ministerio Público solicitó la audiencia inicial ante un juez de control.

En esa diligencia se formuló la imputación y se decretó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, al reanudarse la audiencia, el juez resolvió vincular a proceso a Daniel Orozco González, confirmó la medida cautelar y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.