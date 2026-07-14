Capturan en Iztapalapa al fundador del grupo delictivo Los Tanzanios

Nicolás “N”, alias "El Nico", presunto fundador del grupo criminal Los Tanzanios, fue detenido en calles de la alcaldía Iztapalapa por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), ya que se le imputan diversos delitos.

En las investigaciones de la fiscalía capitalina se estableció que el detenido sería responsable de cometer delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como de fundar a dicho grupo criminal que tiene presencia en la zona oriente de la capital.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía CDMX permitieron establecer que, además de estar relacionado con actividades de narcomenudeo, Nicolás “N” es investigado por su probable participación en otros delitos, como secuestro y extorsión”.

La fiscalía capitalina informó que, gracia a los trabajos de inteligencia, fue posible ubicar al fundador de Los Tanzanios este martes en la alcaldía Iztapalapa, por lo que se llevó a cabo un operativo, en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para detenerlo.

Tras su captura, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

La detención de Nicolás "N" forma parte de las acciones permanentes que desarrolla la Fiscalía CDMX para desarticular la estructura criminal conocida como Los Tanzanios, grupo con presencia en la alcaldía Iztapalapa y los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México”.

Apenas en mayo pasado, fue vinculado a proceso a José “N”, presunto integrante de Los Tanzanios, ya que fue acusado de extorsionar a dos comerciantes en Iztapalapa.

Las víctimas entregaban pagos semanales de 20 mil pesos, ya que en caso de no hacerlo les causarían daño a ellos o sus familias; sin embargo, las víctimas decidieron ya no continuar con los pagos, por lo que fueron agredidos por varios sujetos, entre ellos José “N”.

Policías de investigación que recorrían la zona se percataron de la agresión, por lo que intervinieron para detener a los agresores, quienes escaparon en dos camionetas, pero los comerciantes y algunos vecinos pudieron someter a José, quien finalmente fue detenido.