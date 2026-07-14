Caída de árbol provoca lesiones a adulta mayor en San Juan de Aragón

Una mujer de 70 años resultó afectada por la caída de un árbol en la alcaldía Gustavo A. Madero. El incidente ocurrió en avenida 507 en la colonia San Juan de Aragón 1a Sección, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

El árbol seco, de unos ocho metros de longitud, se desprendió desde la raíz, agregó la dependencia.

Foto: Especial

“En su caída, una adulta de 70 años resultó afectada con contusiones y fractura en rotula izquierda”, indicó.

Paramédicos dieron la primera atención médica y la trasladaron en ambulancia a la Clínica 29 del IMSS.

Personal Táctico Operativo seccionó el tronco y solicitó el retiro del producto de poda a la alcaldía.