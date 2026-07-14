Detienen a hombre por asesinar a menor en la Nueva Atzacoalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto señalado como posible implicado en una agresión con disparos de arma de fuego en contra de un joven que perdió la vida, hecho que sucedió en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos ocurrieron mientras los oficiales realizaban sus rondines de seguridad y vigilancia en la colonia Nueva Atzacoalco, cuando los operadores del C2 Norte les informaron de un reporte de disparos en las calles de 314 y 323, por lo que se aproximaron al lugar.

Al arribar, observaron a un hombre sobre la cinta asfáltica con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que de inmediato solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos que acudieron al apoyo diagnosticaron al joven, de 17 años de edad, sin signos vitales por heridas de arma de fuego en el cráneo.

De acuerdo con los primeros reportes, el occiso y otro sujeto tuvieron una riña con un joven que conducía un vehículo el cual estacionó en la vía pública y se resguardó en su domicilio; sin embargo, las personas causaron daños a la unidad, por lo que el padre del dueño efectuó disparos, uno de los cuales alcanzó al menor de edad que perdió la vida.

Los policías detuvieron al hombre de 52 años de edad que se encontraba en el sitio, le realizaron una revisión preventiva en apego con el protocolo de actuación policial y le aseguraron un arma de fuego corta con cinco cartuchos útiles y uno percutido, le informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, lo trasladaron ante el agente del Misterio Público, quien determinará su situación legal.