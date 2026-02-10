Rescatan a gatito de incendio en la Glorieta de Insurgentes – VIDEO

La noche de ayer hubo momentos de tensión y también de alivio en pleno cruce de Avenida Insurgentes y Avenida Chapultepec, luego de que se registrara un incendio al interior de un respiradero del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Rescatan a gatito de incendio en la Glorieta Insurgentes, presentaba quemaduras en las cuatro almohadillas de sus patas José Anotonio García

De acuerdo con reportes policiacos, paramédicos de la alcaldía Cuauhtémoc detectaron un incendio de libre combustión dentro del respiradero, enseguida se realizó una entrada forzada y comenzaron de inmediato las labores para apagar el fuego.

Bomberos entran en acción

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con personal de Protección Civil y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En total, al menos 30 elementos se movilizaron para controlar la emergencia.

El incendio fue finalmente controlado y extinguido en su totalidad. Después vino la parte pesada: trabajos de remoción y enfriamiento en un área aproximada de 10 por 10 metros, para evitar que el fuego se reavivara. Todo el operativo tomó alrededor de 45 minutos.

Humo, alerta y llamadas al 911

Una densa columna de humo fue lo que puso en alerta a peatones y automovilistas que transitaban por la zona. Al ver salir el humo del respiradero, no lo pensaron dos veces y comenzaron a marcar al 911, lo que permitió que los cuerpos de emergencia llegaran rápido.

Según la versión de algunos testigos, dentro del respiradero pernoctaban personas en situación de calle, y ahí mismo se encontraba un campamento improvisado, el cual terminó completamente consumido por las llamas.

El rescate que conmovió a todos

Durante las labores para sofocar el incendio, personal de Protección Civil hizo un hallazgo: entre los restos del campamento localizaron a un gatito de raza siamés, con quemaduras en las almohadillas de sus cuatro patas, parte del pelaje afectado y claros signos de intoxicación por inhalación de humo.

En brazos de los rescatistas, el felino fue reanimado en el sitio. Se le suministró oxígeno, se le colocó en una camilla de ambulancia y recibió atención pre hospitalaria. Posteriormente, fue trasladado a un centro de atención veterinaria para la curación de sus quemaduras.

Más tarde se informó que el gatito fue entregado a su propietario.

Afectaciones viales

Como era de esperarse, el operativo también impactó la circulación. El tránsito vehicular se vio afectado en la incorporación hacia Avenida Chapultepec y en los carriles derechos de Avenida Insurgentes, mientras bomberos y cuerpos de emergencia trabajaban en la zona.

