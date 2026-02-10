Detienen a sujetos por multihomicidio en la Gustavo A. Madero; traían armas largas

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres señalados como posibles responsables de una agresión con disparos de arma de fuego en la que cuatro personas perdieron la vida, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX); durante el operativo también fueron aseguradas cinco personas más, tres por intentar impedir la labor policial y dos en posesión de droga.

El múltiple homicidio ocurrió la noche del pasado martes 9 de febrero en la colonia Martín Carrera. Policías que realizaban patrullajes escucharon las detonaciones de arma de fuego y se trasladaron al cruce de las calles Victoria y Miguel Miramontes, donde localizaron una camioneta gris con cuatro hombres lesionados.

Las víctimas, de 16, 22, 24 y 30 años de edad, fueron trasladadas por un automóvil particular a un hospital, posteriormente se confirmó que todas perdieron la vida a consecuencia de las heridas por arma de fuego.

Detenciones y aseguramientos

Detenidos por multihomicidio en la GAM. Especial

De acuerdo con entrevistas recabadas en el lugar, los probables responsables huyeron hacia una vecindad ubicada en la calle José Joaquín Herrera. Al darles seguimiento, los policías ubicaron a dos sujetos cuyas características coincidían con las señaladas por testigos, quienes intentaron refugiarse en el inmueble.

En el área común del predio, los oficiales lograron detener a los dos hombres, de 15 y 35 años de edad, a quienes se les aseguraron un arma de fuego corta con siete cartuchos útiles y un arma larga con un cargador.

Mientras los detenidos eran trasladados a la unidad policial, dos hombres de 26 y 31 años, así como una mujer de 29 años, intentaron impedir la detención y liberar a los sujetos, por lo que también fueron asegurados.

En tanto, en el exterior de la unidad habitacional, policías que acudieron en apoyo detuvieron a un hombre de 27 años y a una mujer de 30 años de edad, a quienes se les aseguraron 290 sobres de cocaína, dos paquetes de marihuana, 62 bolsitas con la misma hierba y una báscula gramera.

Continúa investigación

Las siete personas detenidas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, se continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

*mvg*