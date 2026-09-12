La Tabacalera, asfixiada por franeleros y trabajo sexual

La colonia Tabacalera, uno de los cuadrantes más emblemáticos de la alcaldía Cuauhtémoc, atraviesa por una crisis de movilidad y seguridad impulsada por la apropiación ilegal de la vía pública por parte de franeleros, el apartado de lugares y el incremento del comercio sexual en las calles aledañas al Monumento a la Revolución.

Para frenar esta problemática, habitantes piden parquímetros o una consulta ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En un recorrido realizado por Excélsior, se constató la invasión de banquetas y arroyos vehiculares mediante cajas, botes y huacales en vialidades como Ignacio Mariscal, Tomás Alva Edison, Ezequiel Montes, Miguel Ramos Arizpe, José de Emparan, Terán y Lotería Nacional.

En estas zonas, los franeleros operan desde las primeras horas del día y hasta pasadas las 18:00 horas, exigiendo cobros de hasta 200 pesos a automovilistas y residentes bajo amenazas.

A la presencia de franeleros se suma el trabajo sexual en las calles Tomás Alva Edison, Terán e Ignacio Mariscal.

Los habitantes señalan que la constante realización de eventos públicos en la explanada del Monumento a la Revolución agrava el colapso vial diario.

“Lamentablemente la plaza del Monumento de la Revolución se ha vuelto un salón de fiestas del gobierno. Hacen todo tipo de eventos cada 8 días, cada 15 días, fiestas con borrachera”, expresó un habitante de 56 años que prefirió mantenerse anónimo.

Respecto al desempeño de los cuerpos de seguridad en la zona, Salma Muñoz, vecina e integrante del Comité de Participación Comunitaria (Copaco), acusó omisión institucional.

Yo creo que es un conjunto de protección y de impunidad que se maneja entre los franeleros y las autoridades (...) los policías ven por sus intereses. Y entonces siempre nos dicen: ‘¿Y usted tiene las pruebas?’ O sea, pues no vamos a andar por la calle grabando todo lo que pasa.”

Ante el deterioro del entorno urbano, un sector de la comunidad impulsa la colocación de parquímetros para recuperar el control legal de las calles.

Franeleros exigen cobros de hasta 200 pesos a automovilistas y residentes bajo amenazas. Marco Nájera

Al respecto, vecinos organizados sostienen que las protestas pasadas contra estos dispositivos no provienen de los colonos.

“Queremos recuperar el orden y garantizar que el espacio público de nuestras calles esté de manera legal y equitativa (...) los principales detractores de toda esa agresión que sufrieron pues los instrumentos de parquímetros fueron los mismos franeleros. Ellos son los que se organizan con las prostitutas y con los comerciantes ambulantes para generar estos disturbios y hacerse pasar por vecinos”, indicó uno de ellos.

Mientras algunos colonos plantean la alternativa de censar a quienes prestan servicios de auxilio vial para frenar los abusos, la comunidad coincidió en solicitar una consulta ciudadana avalada por el IECM para que sean los habitantes quienes decidan las soluciones de estacionamiento y seguridad para el perímetro.

Este diario solicitó una postura oficial a las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc sobre las denuncias ciudadanas planteadas, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.