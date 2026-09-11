Fuerte tormenta causa estragos en oriente de la Ciudad de México

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este viernes generaron graves afectaciones en diferentes puntos de la capital de la República, sobre todo en la zona oriente.

La circulación vehicular sobre el Circuito Interior, a la altura de Oceanía con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), colapsó debido a severos encharcamientos e inundaciones derivados de la intensa tormenta registrada en la capital del país.

Las precipitaciones pluviales provocaron acumulación masiva de agua en puntos estratégicos de la vialidad primaria, afectando drásticamente el tránsito hacia la zona terminal y complicando los traslados de miles de automovilistas y usuarios de transporte público.

Ante la magnitud del fenómeno meteorológico, habitantes y comerciantes de las inmediaciones reportaron que el agua superó los niveles de banqueta, ingresando de manera directa a los establecimientos comerciales ubicados en la zona afectada.

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Cuerpos de emergencia y brigadas especializadas se desplegaron hacia el perímetro para atender los reportes de anegaciones y agilizar el desalojo del agua acumulada, mientras las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y evitar la zona afectada.

Asimismo, se registraron graves anegaciones e inundaciones que superaron el metro de altura en diversos puntos de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa. En la zona centro las afectaciones se registraron principalmente sobre el Viaducto a la altura de 5 de febrero, donde el agua invadió un carril de la vialidad.

Alertas Naranja y Amarilla por lluvias y granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja y actualizó la Alerta Amarilla debido a la persistencia de lluvias fuertes y la posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes en gran parte de las demarcaciones de la capital del país.

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Ante las condiciones meteorológicas adversas, la dependencia estableció el nivel naranja exclusivamente para la alcaldía Venustiano Carranza, donde se pronostican las precipitaciones más intensas durante las próximas horas, exhortando a la población a extremar precauciones.

Asimismo, la SGIRPC actualizó la Alerta Amarilla en diez alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.