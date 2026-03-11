Suspenden contingencia en Valle de México tras mejorar condiciones ambientales

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la contingencia ambiental por ozono, que se activó la tarde del martes 10 de marzo en el Valle de México, queda suspendida la mejorar las condiciones ambientales.

“La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 19:00 horas de hoy”.

La medida se tomó porque el sistema anticiclónico que afectó desde inicio de la semana, perderá intensidad durante el jueves, además de que se acerca el Frente Frío número 40, esto permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas.

Estas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes, por lo que se estima concentraciones máximas de ozono menores a los valores de contingencia ambiental.

Al levantarse la contingencia, se recuerda a los dueños de vehículos que el programa Hoy no Circula aplica de forma habitual para el jueves.

*DRR*