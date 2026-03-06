'Súper perritos' llegan a la UNAM, pueden detectar explosivos y armas de fuego

La unidad canina de rescate de la UNAM tiene nuevos súper poderes: Dos perros del equipo ahora son capaces de detectar armas de fuego y explosivos. En la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, los binomios caninos mostraron cómo detectan el peligro.

El año pasado la Máxima Casa de Estudios del país recibió 38 amenazas de bomba dentro de sus planteles.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, estuvo presente en la FES mientras dos perritos entrenados hacían una demostración de cómo detectan y previenen riesgos, tanto en espacios abiertos como dentro de los edificios de la facultad. Estos dos caninos fueron donados por el gobierno federal.

Durante el evento, Lomelí agradeció la donación y comentó que estos binomios caninos ayudan mucho para reforzar la seguridad dentro de la universidad. Los dos nuevos perritos ahora forman parte de la Unidad Canina de Rescate y Detección, que depende de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria. Con ellos, el equipo suma 17 perros en total:

15 especializados en búsqueda y rescate

2 entrenados para detectar armas de fuego y explosivos.

El rector señaló que cualquier amenaza se tiene que tomar en serio, pero también hay que revisarla rápido para confirmar si es real o no. Justamente ahí es donde los perros ayudan mucho, porque permiten hacer revisiones rápidas sin tener que detener las actividades universitarias.

Amenazas de bomba recientes

Con los desmanes que se dieron tras la reciente muerte de Rubén Oseguera ‘El Mencho’, las amenazas de violencia también llegaron a la UNAM, luego del domingo 22 de febrero, el CCH Vallejo y la FES Zaragoza recibieron alertas de bomba.

Entrenan a los cachorros

El director general de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, Josué Ángel González Torres, explicó que los cachorros pasan por entrenamientos especiales para desarrollar sus habilidades. Se trabaja mucho con su olfato y su oído para que puedan responder a distintos comandos y detectar situaciones específicas.

Además, comentó que este tipo de binomios caninos son muy útiles en lugares donde hay mucha gente, como aeropuertos, eventos masivos o escuelas, ya que ayudan a reforzar las labores de prevención y seguridad.

El nombre de los dos cachorros raza Golden será votado por los estudiantes.

