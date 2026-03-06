Cuajimalpa pone en operación autobuses exclusivos para mujeres

Las vecinas de Cuajimalpa que sean usuarias de la Ruta 114 San Juan Yautepec–Cuajimalpa–Contadero–Chimalpa, contarán con un nuevo sistema de transporte público exclusivo para mujeres.

Este sistema de transporte fue denominado “María”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para las usuarias del transporte de esa demarcación, afirmó el alcalde Carlos Orvañanos.

“María no es solamente un camión, es un espacio seguro, blindado contra la violencia y diseñado para que sus traslados al trabajo, a la escuela o de regreso a casa sean minutos de paz y tranquilidad”, afirmó durante la presentación.

El alcalde detalló que las ocho unidades exclusivas para mujeres operarán de 06:00 a 21:00 horas en la San Juan Yautepec–Cuajimalpa–Contadero–Chimalpa, por medio de Autobuses Monte de las Cruces, conforme avance el proyecto se podrán integrar más autobuses.

Foto: Especial

En cuanto al equipamiento, las unidades María cuentan con cámaras de vigilancia, las operadoras cuentan con capacitación en perspectiva de género, además de que hay conexión directa con la base de seguridad pública de Cuajimalpa, en caso de detectarse situaciones de acoso o violencia.

Las unidades se presentaron dentro de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

“Esta estrategia incluye Puntos Violeta para atender casos de violencia contra las mujeres, así como policías especializadas en atención a la violencia de género”, añadió Orvañanos.

Las encargadas de dar el banderazo de salida y realizar un abordaje simbólico fueron funcionarias de movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, representantes del transporte concesionado y servidoras públicas de la alcaldía.

Foto: Especial

*DRR*