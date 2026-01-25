SSC resguardan a dos niños de 4 y 6 años hallados solos en centro comercial de Iztapalapa

Dos niños fueron resguardados por las autoridades luego de ser hallados solos dentro de una tienda ubicada en un centro comercial.

Los menores, de 6 y 4 años de edad, permanecieron bajo resguardo mientras se localizaba a sus padres o tutores.

De acuerdo con una ficha informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los niños fueron localizados por elementos de seguridad de una tienda cuando deambulaban solos.

“Esta acción policial se llevó a cabo luego de que los uniformados fueron notificados, vía radiofrecuencia, sobre la presencia de dos menores sin el acompañamiento de un adulto al interior de una plaza comercial ubicada en la avenida Río Churubusco y Eje 5 Sur, en la alcaldía Iztapalapa”, indicó la dependencia.

Un elemento de seguridad privada del inmueble narró que, durante sus recorridos de vigilancia, observó a los dos niños caminar solos por la zona, por lo que se acercó a ellos y procedió a resguardarlos.

Una vez que los oficiales hicieron contacto con los menores, constataron que no presentaban lesiones y entablaron un diálogo para generar confianza.

Cuando los pequeños se sintieron seguros, los oficiales les preguntaron sobre sus familiares; sin embargo, únicamente pudieron obtener sus nombres y edades.

“Minutos después, un vecino del lugar reconoció a los menores e indicó el domicilio de sus familiares, por lo que los uniformados trasladaron a los niños, de 6 y 4 años de edad, a dicha vivienda.

“Al llegar a la dirección proporcionada, los policías preventivos se entrevistaron con un hombre de 80 años, quien manifestó que no eran sus parientes, sino hijos de sus inquilinos”, agregó la SSC.

Al no localizar a algún familiar o adulto responsable, los menores fueron puestos bajo resguardo de las autoridades correspondientes para continuar con la búsqueda de sus padres.

“La SSC refrenda su compromiso de atender cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de los habitantes de la Ciudad de México y de brindar el apoyo necesario a todos los sectores de la población, en especial a los más vulnerables”, concluyó la dependencia.

