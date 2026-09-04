¡Soy ratera de años! Así carterista del Trolebús en CDMX

Ciudad de México. “Soy ratera de años… y me conocen”. Así, sin pena y con varias groserías fue grabada una mujer identificada como Paula N quien fue detenida junto con otras cinco personas señaladas de operar como carteristas en el Trolebús de la

La mujer gritó que era una conocida ratera y que se la llevaban detenida por no dar la “cuota” que le pedían “quieren 10 mil estos put#$, si les pagaba 3 mil a la semana, pinches estafadores de mier$%%a”.

Datos de la SSC CDMX señalan que una pasajera de 30 años viajaba por la zona de Eje Central al cruce con República de Cuba, en ese momento varias personas comenzaron a rodearla dentro de la unidad y, entre empujones y el clásico amontonamiento, terminaron quitándole la cartera.

La mujer se dio cuenta y pidió ayuda. Desde el C2 Centro lanzaron la alerta y policías de la SSC llegaron hasta el lugar, donde la pasajera señaló directamente al grupo que presuntamente acababa de robarla.

Los agentes revisaron a los sospechosos y encontraron las pertenencias de la víctima.

Por este ilícito fueron detenidos Paula, Roberto, Martha, Eduardo, Jocelyn y Laura: cuatro mujeres y dos hombres, de entre 20 y 45 años.

Los detenidos llevados ante el Ministerio Público, donde en breve se determinará su situación legal.