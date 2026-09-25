Hacen llamado a la donación masiva de órganos en la CDMX

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México inauguró la exposición “Respétame hasta la muerte”, en el museo Yancuic.

Durante el acto, la mandataria capitalina destacó el valor de la donación para salvar vidas y lo calificó como el acto de amor más grande que puede hacer una persona.

No hay acto más generoso, no hay gesto más humano y solidario que donar para que otro pueda vivir", expresó.

Asimismo, anunció que su gobierno emprenderá una campaña masiva de sensibilización y concientización para que la gente entienda la importancia de donar órganos.

Explicó que el objetivo de su administración es lograr que desaparezcan las listas de espera y que ninguna persona tenga que postergar su recuperación debido a esta situación, ya que actualmente en la capital de la República hay más de 3,000 personas esperando un órgano, y el 60% de ellas un riñón.

Por otro lado, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, resaltó el valor de donar órganos al permitir que otras personas sigan con vida.

Es una fecha que nos recuerda el enorme valor de este acto solidario para salvar y transformar vidas, y la importancia de seguir construyendo una cultura que lo haga posible”, expresó.

Durante el evento también se enfatizó la participación de 21 artistas plásticos que compartieron sus obras, todas ellas cargadas de un profundo significado, pero con el mismo objetivo: que la gente tome conciencia sobre el valor de la donación.

Esta exposición permanecerá en el museo Yancuic hasta el próximo 18 de octubre y después se trasladará al Museo de la Cruz Roja.