Cuauhtémoc creará oficina para atender a familias buscadoras

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, anunció la creación de una oficina de atención y acompañamiento para familias buscadoras, además de la establecer convenios con hoteles de la demarcación, con el objetivo de brindar hospedaje a quienes tienen que trasladarse a la Ciudad de México para realizar diligencias relacionadas con la búsqueda de sus familiares.

Durante un encuentro con madres, padres, familias y colectivos de búsqueda, la alcaldesa aseguró que el gobierno de la demarcación pretende pasar de las palabras a acciones concretas, para acompañar a quienes enfrentan la desaparición de un ser querido.

Cuando una persona necesita ayuda, nuestra primera pregunta como gobierno no puede ser si nos corresponde o no nos corresponde. Al contrario, tiene que ser cómo puedo ayudarles”, afirmó.

Como parte del plan anunciado, la alcaldía contempla la creación de una oficina especializada de atención a familias buscadoras, que contará con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales, para ofrecer atención, orientación, canalización y vinculación con otras instituciones.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

Rojo de la Vega explicó que el objetivo será evitar que las familias tengan que comenzar nuevamente sus trámites, así como relatar su historia cada vez que acudan a una instancia diferente.

Bastante doloroso es contar una y otra vez lo que han vivido, lo que han pasado, como para obligarlas a repetirlo frente a una oficina distinta una y otra vez”, señaló.

Otro de los cuatro puntos anunciados será la gestión de acuerdos con hoteles, principalmente para apoyar a las familias que llegan a la Ciudad de México desde otras entidades para realizar diligencias relacionadas con la búsqueda de sus familiares.

Buscaremos más acuerdos con hoteles para apoyar a quienes tienen que venir a la Ciudad de México por alguna diligencia relacionada con su búsqueda”, indicó la alcaldesa.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

La intención, agregó, es que las familias no tengan que enfrentar además el problema de dónde hospedarse o cómo cubrir los gastos de una noche adicional mientras realizan sus actividades de búsqueda.

Ante los medios de comunicación, la alcaldesa también anunció que apoyará la impresión y difusión de fichas de búsqueda; durante octubre se construirá, junto con las familias, un “Pasillo de la Memoria” en el Monumento a la Madre, donde serán colocadas las fichas de personas desaparecidas.

Porque detrás de cada foto hay una vida, hay un nombre, una historia, hay alguien que sigue esperando un abrazo”, expresó Rojo de la Vega.

Además, se pondrán espacios de la alcaldía a disposición de los colectivos para reuniones, talleres y actividades de organización, así como jornadas de autocuidado dirigidas a quienes participan de manera constante en las labores de búsqueda.

Foto: Eduardo Jiménez | Excélsior

La alcaldesa planteó que el acompañamiento debe considerar también el desgaste que enfrentan las propias familias; “¿Quién cuida a las que buscan?”, “Que tengan un lugar al que puedan regresar”.

Durante el encuentro también tomó la palabra Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, destacó la solidaridad que ha encontrado entre las familias y colectivos que participan en estas labores, así como del vínculo que se genera al compartir el mismo dolor.

Sus zapatos son mis zapatos y su dolor es mi dolor”, expresó al hablar de las familias buscadoras y encender una veladora.

El padre relató que en distintos momentos ha sentido el respaldo y el afecto de otras personas involucradas en la búsqueda, experiencias que, dijo, representan una muestra del amor y la solidaridad hacia quienes atraviesan por la desaparición de un familiar.