Víctimas de la tragedia de Santa Fe rechazan nuevos retrasos en el caso de Ana Coset

Las víctimas de la tragedia ocurrida en Santa Fe, en noviembre de 2018, manifestaron su inconformidad ante la posibilidad de que el proceso penal contra la conductora Ana Coset García vuelva a prolongarse, luego de que un magistrado determinara que deben admitirse las pruebas ofrecidas por su defensa para acreditar un supuesto estado de salud precario.

El nuevo capítulo judicial comenzó el 8 de diciembre de 2025, cuando la defensa de la conductora planteó que requería una operación urgente y solicitó que se modificara su situación para obtener el resguardo domiciliario. De acuerdo con la información proporcionada por las víctimas, esa solicitud fue desechada en primera instancia y no se permitió a la defensa desahogar las pruebas relacionadas con su condición médica.

Ante esa determinación, el 11 de diciembre de 2025 la defensa presentó un recurso de apelación.

La audiencia correspondiente se realizó ayer, cuando el magistrado que conoció del recurso determinó que las pruebas ofrecidas por la defensa sí deben ser admitidas, debido a que el abogado de García argumentó que la conductora presenta una condición de salud precaria.

La resolución no significa, por sí misma, que Ana Coset García haya obtenido la libertad ni que se haya ordenado de manera inmediata su permanencia en domicilio. Lo que abre es una nueva etapa procesal para que las pruebas médicas sean recibidas y posteriormente valoradas por el órgano jurisdiccional.

De acuerdo con la información proporcionada por el abogado Eduardo Gómez, ahora deberá notificarse una nueva audiencia en Sullivan, donde ante el Tribunal de Enjuiciamiento se desahogarán las pruebas ofrecidas por la defensa para determinar si efectivamente existen condiciones de salud que justifiquen modificar la situación de la conductora.

Ana Coset García fue sentenciada en abril de 2023 a 14 años, ocho meses y siete días de prisión por su responsabilidad en la muerte de siete personas y las lesiones de otra, luego de que el tráiler que conducía impactara varios vehículos en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, a la altura de Santa Fe.

El accidente ocurrió en noviembre de 2018 y, de acuerdo con el abogado de las víctimas, Eduardo Gómez, el saldo total de la tragedia fue de 10 personas fallecidas y 17 lesionadas.

Durante el proceso, algunas de las víctimas se desistieron de continuar con la acción penal, mientras que otras mantuvieron su exigencia de justicia y reparación del daño.

En 2023, el Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a García por los delitos de homicidio y lesiones culposas y posteriormente le impuso la pena de 14 años, ocho meses y siete días de prisión. La defensa y la representación de las víctimas recurrieron distintas determinaciones judiciales. En aquel momento, el abogado de los afectados señaló que buscaría que se impusiera la pena máxima prevista.

Una de las víctimas, Dafne Anaya, relató entonces que las lesiones que sufrió durante el accidente modificaron completamente su vida y denunció que la empresa propietaria del tráiler no había asumido los gastos médicos derivados del choque.

La defensa sostiene que García presenta problemas de salud que deben ser valorados judicialmente. Será precisamente el Tribunal de Enjuiciamiento el que, una vez recibidas las pruebas, determine si esas condiciones están acreditadas y si jurídicamente corresponde modificar la medida que actualmente cumple.