Instalan 155 cámaras en el Ajusco CDMX en un año

De octubre de 2025 a septiembre de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México instaló 155 cámaras de videovigilancia como parte del proyecto del Circuito Ajusco, una estrategia que busca fortalecer la seguridad y vigilancia en una de las zonas boscosas más extensas de la capital.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, durante ese periodo se concretó la colocación de las cámaras en el marco de las acciones destinadas a mejorar la capacidad de monitoreo en el Ajusco, particularmente en puntos considerados estratégicos para el tránsito de vehículos y personas.

Cámaras de seguridad

La instalación de infraestructura de videovigilancia cobra relevancia debido a los antecedentes de desapariciones, hallazgos de restos humanos y hechos de violencia registrados en esta zona de la alcaldía Tlalpan.

En octubre de 2025 Excélsior publicó que ante casos de desapariciones, hallazgos de restos óseos y violencia que se vive en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, las autoridades de la Ciudad de México iban a desarrollar un proyecto que contemplaba módulos de vigilancia y cámaras con visión 360 para monitorear el ingreso de vehículos y personas a esta zona.

El objetivo era que las imágenes pudieran ser supervisadas en tiempo real por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), además de establecer filtros de seguridad con presencia policial permanente en la zona que comprende 920 hectáreas.

La estrategia de seguridad se desarrolla en un territorio que durante los últimos años ha sido escenario de búsquedas realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Información difundida previamente por colectivos señalaba que, en un periodo de cuatro años, habían sido reportadas al menos 56 desapariciones en el Ajusco, de las cuales 13 personas fueron localizadas sin vida.

Ana Amelí García Gámez desapareció el 12 de julio de 2025 mientras realizaba senderismo en el Pico del Águila, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan. A más de un año de su desaparición, su familia continúa exigiendo respuestas y avances en la investigación.

Ana Amelí, entonces de 19 años, salió de su domicilio para acudir al Ajusco. Tenía previsto encontrarse con amigos para realizar senderismo, pero al no coincidir con ellos decidió continuar el recorrido por su cuenta. En algún momento se integró a otro grupo de excursionistas.

Durante la tarde del 12 de julio mantuvo comunicación con su familia y les informó que se encontraba bien. Sin embargo, posteriormente se perdió el contacto y no regresó a casa.

A este tipo de casos se suman reportes sobre el hallazgo de 25 cuerpos y/o restos humanos entre enero de 2024 y septiembre de 2025, de acuerdo con reportes policiacos y registros periodísticos citados en investigaciones sobre la problemática de seguridad en la zona.