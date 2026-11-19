Ya es jueves penúltimo de mes y se esperan cinco manifestaciones y cuatro citas agendadas. El cruce más afectado será Insurgentes y Reforma, donde desde las 9:00 horas se prevé un bloqueo. También habrá movilizaciones en la Doctores, el Centro Histórico de CDMX y en Santa María la Ribera.

MANIFESTACIONES

Colectivo Hasta Encontrarles

Desde temprano se reunirán en Metro Chabacano para salir hacia Lagunas de Zempoala y Huitzilac, donde continuarán la búsqueda de personas desaparecidas.

Para evitar la zona pueden utilizarse Viaducto, Calzada de Tlalpan y Eje 3 Sur.

Comité contra el Plan de Desarrollo

A las 9:00 horas protestarán en el cruce de Insurgentes y Reforma para exigir que se reponga el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo y del ordenamiento metropolitano. Aquí sí se prevén bloqueos en ambos sentidos.

Para evitar la zona pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Bucareli, Eje 1 Norte y Avenida Cuauhtémoc.

Somos Ellas

A las 10:00 horas estarán frente a la Fiscalía capitalina, en Digna Ochoa y Plácido, colonia Doctores. Con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil realizarán un mural y exigirán protección y justicia para niñas, niños y adolescentes.

Como alternativas están Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

SORECE

A las 12:00 horas habrá actividad en Metro Pino Suárez y, a las 14:00, en el Kiosco Morisco. Buscan visibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En el Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación y Eje Central; en Santa María la Ribera, Insurgentes Norte, Ribera de San Cosme y Circuito Interior.

Trabajadoras sexuales

A las 13:00 horas se reunirán en el Monumento a la Mexicanidad, en Pino Suárez y Venustiano Carranza, para organizar acciones contra la violencia feminicida y exigir respeto a sus derechos.

Para evitar el Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

CITAS AGENDADAS

Mazahuas de la Alameda Central

A las 12:00 horas acudirán a oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera, para solicitar espacios donde vender sus artesanías.

Los indígenas Mazahuas esperan una respuesta favorable por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad, de lo contrario mantendrán el bloqueo.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y Eje 2 Sur.

Vecinos de Isabel la Católica

También a las 12:00 horas acudirán a Concertación Política para buscar un acuerdo sobre un adeudo con la CFE y evitar cortes de energía.

Como alternativas están Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica y José María Izazaga.

Familiares de menor desaparecida

A las 12:00 horas acudirán al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102, colonia Doctores, para pedir apoyo en la localización de una menor desaparecida en Iztapalapa.

Para evitar la zona pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central y Fray Servando.

Trabajadores agrícolas

Durante el día estarán en la Secretaría de Desarrollo Agrario, en Nuevo León 210, Hipódromo Condesa, para solicitar apoyos y recursos destinados a productores de Guerrero.

Como alternativas están Insurgentes, Patriotismo, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

RODADAS

A las 18:00 horas saldrá una rodada ciclista desde Parque de la Bombilla rumbo a Magdalena Contreras; a las 19:45 otra partirá de Ermita Iztapalapa hacia el Monumento a la Revolución y a las 20:15 habrá una salida desde Rojo Gómez rumbo a Polanco.

También habrá una rodada motociclista a las 19:30 horas desde la Arena Coliseo rumbo a Tacubaya y, a las 20:00, una rodada en patines desde Dr. Mora, en el Centro.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Multiverso Nestlé, se espera desde las 16:00 horas en el Estadio Alfredo Harp Helú, con alrededor de 35 mil asistentes. También Dimash Qudaibergen estará a las 20:00 en el Palacio de los Deportes.

Una década para crear algo sin precedentes Marc Montplaisir

En el Auditorio Nacional se presentan Cafres y Estrambóticos a las 20:30 horas; Arde Bogotá estará en el Teatro Metropólitan y God Save the Queen, a las 21:00, en la Arena Ciudad de México.

En el WTC comienza Expo Moto CDMX, en Centro Banamex habrá un examen de selección de la UNAM con alrededor de 12 mil aspirantes.

Además, continúa Cirque du Soleil ECHO en Santa Fe y arranca la festividad de Santa Cecilia en Tláhuac.