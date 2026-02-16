Van Foreest toma ventaja 3 ½ - 1 ½ sobre E. Gurel

El prodigio turco Ediz Gurel tenía 16 años de edad cuando reafirmó su talento al derrotar al monarca mundial Dommaraju Gukesh, en la séptima ronda del Grand Swiss que la FIDE organizó en septiembre de 2025 en Samarcanda. Gurel, de 17 años, conquistó su victoria en 51 movimientos de una Caro-Kan, convirtiéndose a su edad en uno de los ajedrecistas más precoces en derrotar a un campeón del mundo.

En 2024 al ocupar el primer sitio en el Challenger del Festival de Praga con 6 ½ de 9 posibles obtuvo la 3ª norma y el título de GM. En la 45 Olimpiada de Budapest ganó la medalla de bronce en el segundo tablero con 9/11. En la lista FIDE aparece en la posición 74 del mundo con 2,645. Es el 2o GM de Turquía después de Yagiz Kaan Erdgomus, 46 con 2,669.

Con el propósito de fortalecer y elevar su nivel sostiene en Ankara un match de 12 partidas de ajedrez clásico y rápido contra el GM neerlandés Jorden Van Foreest. El duelo principió el 10 de febrero y concluye mañana martes. La competencia abrió con una victoria de Van Foreest y un triunfo de Gurel. Tras 5 juegos el score favorece a Van Foreest por 3 ½ - 1 ½.

El choque manifiesta la diferencia de fuerza. El neerlandés, de 26 años, que acaba de finalizar en el tercer sitio del Tata Steel de Wijk aan Zee y que ha sido analista auxiliar del monarca mundial Magnus Carlsen en la defensa de su título ante el GM ruso Ian Nepomniachtchi en 2021, ganó el primero lugar del Tata Steel ese mismo año convirtiéndose en el segundo holandés desde que Jan Timman se coronara en 1985. El ajedrez lo trae en sus genes, los tatarabuelos de Van Foreest fueron campeones nacionales de 1885 a 1902. Ha sido dos veces campeón nacional de Países Bajos bajo la férula del ruso-holandés Sergei Tiviakov.

En esta partida exhibe superior concepción del juego posicional.

Blancas: Jorden Van Foreest, Países Bajos, 2,705.

Negras: Ediz Gurel, Turquía, 2,645.

Apertura Inglesa, A13.

R-5, Match individual, Ankara, Turquía, 11–02-2026.

1.Cf3 Cf6 2.g3 d5 3.Ag2 e6 4.c4 Cc6 5.0–0 dxc4 6.Da4 Cd7 7.Dxc4 Apreciemos ahora el espléndido juicio posicional de Ediz Gurel. Bien puede jugarse Ad6 o Ad7 con la idea de enrocarse y llevar al rey a sitio seguro. Pero acaso no le gustó la respuesta natural d4 de las blancas. Eligió el lance: 7...e5! Gurel lucha con marcador adverso de 2–1 antes de este juego. Está obligado a buscar la victoria. Y Jorden van Foreest con la idea de apretarle las tuercas y tomar ventaja sicológica, de poder dominante que podrá ejercer en el resto de las partidas. 8.Dc2 Impide 8.d4 Cb6 9.Dd3 exd4 con igualdad. 10.Ca3 Ac5 11.Cc2 0–0=. 8...Ae7 9.b3 Cb4 10.Dd1 e4 Un movimiento intuitivo y de riesgo. El peón explora territorio enemigo. 11.Ce1 Se puede estimar una microventja de las negras en función al espacio y a la posición de las piezas blancas en la primera fila. Pero hay dos puntos. El Cb4 deberá ser hostigado y las blancas podrán disputar el centro con d3 con el fin de activarse con energía. 11...Cf6 12.Cc3 Era posible 12.a3= Cbd5 13.d3 e3 14.Axe3 Cxe3 15.fxe3 con mejor estructura de las negras. 15...Cg4 16.Dc1 Af6 17.Ta2=+. 12...Af5 13.Ab2= Dd7 14.a3 Cc6 Posición en relativo equilibrio aunque las negras presentan mayor libertad y elasticidad de movimiento de sus piezas, las blancas se muestran restringidas con el ojo observador sobre el peón negro vulnerable al entrar a su territorio. 15.d3 Bajo el principio de pedirle cuentas inmediatas a la pieza activa. 15...exd3 16.Cxd3 Axd3 17.exd3+= 0–0–0 Una imprecisión de Gurel. Los engines valoran mejor 17...0–0 18.Ca4 Tad8 19.Te1 Tfe8+=] 18.b4! Un movimiento de peón de lo más interesante que manifiesta el juicio posicional de un GM de la talla del neerlandés Van Foreest; lance que acaso escapó del cálculo de Gurel al enrocarse en largo. El Ag2 toca b7. El despeje de b4 abre camino a la D que puede dirigirse a a4 con la intención de capturar a7 ya sea mediante el avance b5 e incluso con perspectivas de ataque con Axc6 18...Cd4 Si 18...Dxd3 19.Da4 Cd4 20.Dxa7 Da6 21.Ah3+ Ce6 22.Dxa6 bxa6 Los peones desligados representan una seria debilidad en flanco dama. 23.Cd1 Rb8 24.Ce3+-. 19.a4 Rb8+- (19...Axb4 20.Cb5+- Cc6 21.Axf6 gxf6 22.Tb1 a5 23.Df3 24.Tfc1 Ab6+-) 20.Cb5 Cc6 21.Db3 Cd5 22.Axg7? (22.Tfc1 Axb4 23.Cc3 Axc3 24.Axc3 f6 25.a5+-) 22...Thg8 23.Ah6 Axb4+=. 24.Tac1= Aa5? Un blúnder. Las negras descuidan la casilla c5 y esto da paso a una poderosa ofensiva de las blancas 25.Tc5! Cce7 26.Tb1 Tg6 27.Cd6+- Ab4 28.Cxb7! Tb6 29.Txd5 Cxd5 30.Cxd8 Ac5 31.Da2 Cb4 32.Dc4 Axf2+ Las negras abandonan con un par de jaques de consolación. (32...Ae7 33.a5 Txh6 34.Cc6+ Rc8 35.Txb4 De6 36.Tb8+ Rd7 37.Dd4+ Dd6 38.Dh8 con mate en doce jugadas, lo anuncian los engines). 33.Rxf2 Cxd3+ 34.Re2 Negras rinden. 1–0