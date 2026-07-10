Se reabre socavón en deportivo Gertirudis Sánchez de la GAM

Un socavón de aproximadamente ocho metros de profundidad y ocho metros de diámetro volvió a abrirse en el Deportivo Gertrudis Sánchez, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El hundimiento se registró prácticamente en el mismo sitio donde, en agosto de 2023, un socavón colapsó parte de la infraestructura del deportivo, incluido el espacio destinado al gimnasio de box, sin que entonces se reportaran personas lesionadas.

Tras el incidente, se realizaron trabajos para recuperar el inmueble y reparar las áreas dañadas, con una inversión de 26 millones de pesos, 20 por el entonces Sistema de Aguas de la CDMX (Sacmex) hoy Seguiagua y seis de la alcaldía.

En ese entonces, las autoridades aseguraron que se realizó el relleno de la oquedad y sustitución de 48 metros de tubería, además del remozamiento de canchas y áreas de usos múltiples

Foto: Especial

Sin embargo, este viernes volvió a registrarse un hundimiento en el mismo punto.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que el nuevo socavón fue provocado por el daño en un colector de drenaje de 1.83 metros de diámetro que cruza por debajo del deportivo.

La dependencia precisó que desde el jueves 9 de julio personal especializado inspeccionó la zona y detectó una oquedad de aproximadamente ocho metros de largo, seis de ancho y 7.5 metros de profundidad, por lo que de inmediato se acordonó el área y se instalaron tapiales para evitar riesgos.

En los próximos días iniciarán las excavaciones y la colocación de un sistema de ademe para estabilizar el terreno, mientras especialistas determinarán el tramo de tubería que deberá sustituirse.

Foto: Especial

Los trabajos se realizan en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), que mantiene resguardada la zona.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían agravar el hundimiento si no se atiende de manera inmediata, por lo que permanece cerrada la circulación en la calle Norte 94.

La Segiagua pidió a la población evitar acercarse al sitio y respetar el acordonamiento.