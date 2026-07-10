Balcones de San Ángel se embellecen con la Feria de las Flores

La Feria de las Flores de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón, arrancó con un interesante recorrido por su 169 edición ante los Balcones Florales participantes que se dejarán apreciar del 11 al 19 de julio.

El alcalde Javier López Casarín, señaló que la visita de los balcones se ha vuelto una legendaria tradición de la comunidad entre vecinos, galerías y restaurantes que engalanan sus fachadas con plantas y flores naturales.

Es una celebración que nace hace más de 400 años cuando los Carmelitas llegan y se instalan en la Ciudad de México, en esta zona, a unos pasos de aquí teníamos un convento, hoy el exconvento y ahora Museo de El Carmen donde salían en procesión con la Virgen del Carmen”, explicó.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Ofrecerá más de 130 actividades familiares y 64 conciertos gratuitos con artistas como Matute, La Sonora Dinamita y los Askis.

La dalia es una flor prehispánica y representativa de este evento, destacó la presidenta de la Asociación Mexicana de la Dalia, María Guadalupe Treviño.

Empezaron a saber que tenía propiedades medicinales: curaba la tos, toda el área gastrointestinal la mantenía en perfectas condiciones y muchas propiedades que empezaron a reconocer a la dalia”, sostuvo.

La historia cuenta que San Simón Stock fue quien recibió el escapulario de la Virgen del Carmen, según Martha Villaseñor, presidenta del patronato de la Feria de las Flores.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

“Dijo: ‘no tengo nada que darte, más que unas flores’, entonces esas flores son las que ofrecemos cada año a la Virgen del Carmen”, relató.

Por todo el barrio de San Ángel se desplegarán exposiciones florales, venta de plantas, talleres y gastronomía, en el Parque de la Bombilla, Plaza San Jacinto, Museo del Carmen y Museo Casa Risco.