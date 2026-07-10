Abandonan a niña de 7 años en parque de Álvaro Obregón

Una niña de siete años de edad fue resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente fue abandonada por su madre en un parque de la alcaldía Álvaro Obregón.

La menor, identificada como Nikte, relató a los oficiales que había llegado al parque acompañada de su madre, identificada únicamente como Alejandra, quien le pidió que la esperara porque regresaría en unos minutos.

Al ver que la mujer no volvía, la niña caminó por su cuenta hasta la base de taxis “Dos Ríos”, ubicada en la colonia Corpus Christi, donde solicitó ayuda. Los trabajadores del sitio la auxiliaron y dieron aviso a las autoridades.

Al llegar al lugar, policías de la SSC adscritos al sector Santa Fe, a bordo de la unidad MX-097-D4, encontraron a la menor bajo el resguardo de los taxistas y solicitaron apoyo médico para verificar su estado de salud.

Al sitio arribó la unidad médica Móvil 01, a cargo del paramédico Agustín Morales, quien tras realizar la valoración determinó que la niña se encontraba clínicamente estable y sin lesiones aparentes.

La menor quedó bajo el resguardo de las autoridades, mientras se realizan las investigaciones para localizar a su madre y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto abandono.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado si la mujer ya fue localizada ni si se iniciará una carpeta de investigación por estos hechos.