Lluvia colapsa calles de Tlalpan; emiten alerta naranja por tormentas y granizo

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes provocaron severas inundaciones en colonias de la alcaldía Tlalpan, donde calles quedaron convertidas en ríos, también se registraron corrientes de agua que complicaron la circulación y fue necesario cerrar parcialmente vialidades para evitar riesgos a los automovilistas.

Las mayores afectaciones se concentraron en las colonias Santa Úrsula Xitla y Textitlán, donde se registraron encharcamientos de hasta mil metros cuadrados de espejo de agua y 30 centímetros de tirante, de acuerdo con reportes de las autoridades.

Uno de los puntos más afectados fue el cruce de Valentín Gama y Cruz, donde vecinos enfrentaron dificultades para transitar tanto a pie como en vehículo.

También se reportaron fuertes corrientes de agua sobre Insurgentes Sur, a la altura de La Joya; en la carretera Picacho-Ajusco, donde la acumulación de agua redujo considerablemente la movilidad.

Foto: Especial

Otra de las zonas críticas fue el paso a desnivel de calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur; ahí el nivel del agua alcanzó 50 centímetros de tirante.

Ante estas condiciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un cierre temporal a la circulación sobre calzada de Tlalpan y Morelos, con dirección hacia La Joya, para evitar que vehículos quedaran varados.

Debido a la intensidad de las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para Tlalpan, donde se pronosticaron lluvias de entre 30 y 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo, entre las 18:00 y las 21:00 horas.

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En tanto, se mantiene Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, donde se prevén precipitaciones de 15 a 29 milímetros, también con posible caída de granizo durante el mismo periodo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llamó a la población a evitar transitar por zonas inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua, retirar basura de coladeras y mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana, ya que las lluvias persistirán durante el resto de la noche en gran parte de la ciudad de México.