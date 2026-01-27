Exigirán que se consulte a personas con discapacidad para sistema de cuidados

En las próximas semanas iniciará la consulta sobre la Iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados, desde la bancada del PAN exigirán “que la consulta vaya enfocada a personas con discapacidad, porque es así como nos mandató la Corte”, dijo en entrevista la diputada local del PAN, Lizzette Salgado.

Salgado quien es vicepresidenta de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, recordó que la preconsulta celebrada en noviembre y diciembre del año pasado, fue abierta a toda la población, pero no se hizo una preconsulta específica para conocer las necesidades de cuidados de la población con discapacidad, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando analizó demandas presentadas por organizaciones de cuidadoras contra el Congreso de la Ciudad de México.

Excélsior publicó la semana pasada que, ante esta situación, seis asociaciones civiles están realizando su propia encuesta vía WhatsApp, para conocer las necesidades de cuidados de las personas con discapacidad y que se incluyan en la ley.

Salgado detalló que el tema de cuidados se abordó en la plenaria del PAN que inició el lunes pasado y termina hoy, los diputados expresaron la necesidad de que al momento de elaborar la ley de cuidados en las comisiones unidas “no sólo se tome en cuenta la iniciativa de la jefa de gobierno, sino también las iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios, incluyendo la que presentamos en Acción Nacional”.

Critica reforma electoral

Salgado detalló que en la plenaria de la bancada del PAN también se ha hablado de la reforma electoral que se plantea el gobierno federal, al respecto comentó que “la propuesta de quitar prerrogativas, quitar plurinominales, lo que implica que tengan el control absoluto”.

Y expuso que le preocupa la propuesta de eliminar plurinominales, pues “los pluris implican diversidad, esa de quienes representan las voces de los que vivimos en ésta ciudad, entonces es evidente que no puede haber eliminación de los plurinominales, porque sería lo más antidemocrático”.

Sobre la propuesta de quitarle prerrogativas a los partidos, Salgado comentó: “Se me hace un tema muy sensible, porque quitarlas, eliminarlas, disminuirlas, pues deja un alto riesgo de entrada de dinero ilícito”.

