Sismos alertaron al suroriente; Iztapalapa y Tlalpan

Cinco sismos de baja magnitud se registraron ayer en la ciudad.

Cuatro tuvieron epicentro en la alcaldía Iztapalapa y otro en Tlalpan, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional.

El primero se registró a las 02:02:06 horas con una magnitud de 2.3 y epicentro en la calle Diplomáticos, cerca de la Central de Abasto (Ceda).

El segundo, a las 02:02:55 horas, con una magnitud 2.0 y epicentro en la avenida Canal de Apatlaco, cerca del cruce con Circuito Interior.

El tercero ocurrió a las 03:38:49 horas, con magnitud 1.9 y epicentro en la calle Hopelchén en la zona del Ajusco Medio, en la alcaldía Tlalpan.

El cuarto a las 04:38:40 horas, con magnitud 2.5 y epicentro en la calle Cosmógrafos, también cerca de la Ceda.

El quinto del día fue a las 09:16:31 horas con magnitud 2.0 y nuevamente epicentro en la avenida Canal de Apatlaco.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), los microsismos no generaron afectaciones en la Ciudad de México.

Como la mayoría ocurrió en las primeras horas de este miércoles fueron prácticamente imperceptibles para la población, agregó la dependencia.

Los microsismos en la ciudad seguirán ocurriendo, por lo que los vecinos deben aprender a convivir con ellos y tomar precauciones, consideraron expertos del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Así lo difundió el 2 de febrero la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) en un comunicado en el que indicó que los especialistas impartieron un taller a los vecinos de la zona de Mixcoac, como parte del proyecto Estudio geofísico-geológico del poniente de la Ciudad de México: implicaciones en el origen de los microsismos.

“Todo el tiempo se está moviendo la tierra, toda la ciudad presenta efectos de la energía que libera la corteza terrestre. Los microsismos no son un fenómeno nuevo y van a seguirse presentando; no hay forma de evitarlos, como tampoco de saber en qué momento va a ocurrir un sismo o una sacudida del subsuelo, por lo que nuestra recomendación es aprender a convivir con ellos. Podemos hacerlo, sólo hay que estar preparados”, consideró la geofísica Claudia Arango Galván.

Durante el taller impartido a los vecinos se emitieron recomendaciones como dar mantenimiento a sus inmuebles, así como observar, monitorear y poner testigos (marcas con fecha) en las grietas que aparezcan, para reportarlo a las autoridades de protección civil si crecen de manera importante.

Los especialistas dijeron que el monitoreo sísmico del país registra diariamente alrededor de 90 sismos de hasta magnitud 4, tres al mes de entre 5 y 6 y, que por encima de siete tardan varios años en presentarse.

A raíz de los microsismos en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez presentes desde 2023, en la administración pasada la Sectei y la SGIRPC fueron las encargadas de solicitar el estudio a los especialistas.