Simulacro de sismo CDMX-Edomex el miércoles 18 de febrero; llaman a evacuar

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a los capitalinos a participar el próximo miércoles 18 de febrero en el Primer Simulacro de la Ciudad de México, al que se sumará el Estado de México.

A las 11:00 horas del 18 de febrero sonará la alerta sísmica de manera simultánea en la CDMX y en los municipios del Estado de México que cuentan con este tipo de instalación.

En días pasados, la Secretaría General de Gobierno del Edomex informó que el simulacro se realizará de forma coordinada con el gobierno capitalino en la Zona Metropolitana del Valle de México, región donde se concentra una parte significativa de la población y de la actividad económica del país.

Se trata de parte de las acciones de preparación ante emergencias, dijo Clara Brugada, al convocar a las y los capitalinos a participar en esta actividad.

Preparación ante sismos

El llamado lo hizo este viernes durante la entrega de trabajos de rehabilitación en unidades habitacionales de la alcaldía Benito Juárez, donde subrayó que estos ejercicios son fundamentales para que la población sepa cómo actuar cuando ocurre un movimiento telúrico de gran magnitud.

Entre más oportunidades tengamos de prepararnos ante un sismo, cuando llegue uno que sí se sienta y pueda generar alguna afectación, estaremos cada vez más preparados”, expresó.

Brugada recordó que en la Ciudad de México se realizan tres simulacros sísmicos al año: uno al inicio del año, otro en mayo y el tradicional del 19 de septiembre, con el objetivo de mantener activa la capacidad de respuesta ciudadana frente a emergencias.

Se activará Alerta Sísmica

Durante el ejercicio se activarán las alarmas sísmicas y las bocinas instaladas en la vía pública, por lo que pidió a la población participar con responsabilidad, sin caer en pánico y siguiendo los protocolos de evacuación establecidos.

Además, hizo un llamado especial a las unidades habitacionales, al señalar que, por concentrar a un gran número de personas en un mismo espacio, es indispensable que vecinas y vecinos conozcan rutas de salida, puntos de reunión y medidas básicas de protección civil.

Por último, insistió en la importancia de contar con una “mochila de vida” lista para cualquier eventualidad, con documentos, agua, lámpara, botiquín y artículos básicos, como una medida preventiva que puede hacer la diferencia en situaciones de riesgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil inició ya con la entrega de este tipo de mochilas, recordó.

