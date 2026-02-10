Simulacro de sismo CDMX-Edomex: piden realizar el ejercicio con seriedad

El Gobierno de México exhortó a los capitalinos y a los mexiquenses a participar en el simulacro de sismo que se realizará el 18 de febrero.

En un comunicado, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) invitó a realizar el ejercicio, que se llevará a cabo a las 11:00 horas. La hipótesis será de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Se activarán los altavoces con el alertamiento sísmico; por ello, es importante participar organizando tu plan familiar de protección civil”, indicó la dependencia.

Este ejercicio será exclusivamente para la Ciudad de México y el Estado de México, “operando como una estrategia local diseñada específicamente para evaluar los protocolos de emergencia internos, medir los tiempos de reacción de los cuerpos de rescate y optimizar la coordinación entre las autoridades y la población civil”, agregó.

Se pondrán a prueba los planes de contingencia en edificios públicos, privados y, de manera especial, en las unidades habitacionales.

Para ello, sonarán los altavoces de la Ciudad de México, por lo que se convoca a la población a participar de manera responsable, informada y manteniendo la calma”, indicó.

Simulacro, con seriedad

Simulacro de sismo en CDMX. Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez

La CNPC recomendó verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y que la mochila de vida esté completa y a la mano.

Asimismo, pidió iniciar el repliegue o la evacuación hacia las zonas de menor riesgo previamente identificadas y no utilizar elevadores.

Realizar el ejercicio con seriedad: la familiarización con el sonido de la alerta y los puntos de reunión salva vidas en situaciones reales.

Para garantizar su buen desarrollo, se recomienda a los ciudadanos seguir las indicaciones sustentadas en los protocolos oficiales de seguridad”, indicó.

