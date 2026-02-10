¿Dónde vacunarse contra el sarampión en la Benito Juárez, CDMX?

El sistema de salud del IMSS-Bienestar inició la campaña de vacunación contra el sarampión para la población de entre 1 y 49 años de edad. En la alcaldía Benito Juárez se comenzó desde el día 10 del mes en curso en varios puntos para la aplicación del biológico.

Los sitios para que la población acuda a protegerse son:

Metro Xola: 10 y 11 de febrero

Mercado Portales: 11 y 12 de febrero

Vacunación contra el sarampión en BJ. Ricardo Vitela

Ambas fechas, a partir de las 9:30 a las 14:00 horas.

Puestos permanentes:

Centro de Salud TIII Xoco

Centro de Salud TIII Mixcoac

Centro de Salud TIII Portales

Centro de Salud TI Valentín Gómez Farías

En el Centro de Salud Portales, ubicado en la colonia San Simón Ticumac, se colocó una carpa donde se comenzaron a aplicar las vacunas del sector salud para prevenir el sarampión y la rubéola.

Población acude a vacunarse contra el sarampión

Vacunación contra el sarampión en BJ. Ricardo Vitela

Quienes llegaron a recibir la vacuna señalaron que es importante para prevenir y evitar el contagio.

Diana Mejía, vacunada:

Me parece que es muy bueno que haya tantos lugares y que el proceso sea muy rápido. Yo pensé que nos íbamos a tardar mucho, pero es prevención para todos. Yo voy a salir fuera y pienso en la gente mayor; no me gustaría ir a otra ciudad e infectar a otras personas, es parte de la responsabilidad de cada quien”.

Sra. Nancy, vacunada:

Hay varios puntos de vacunación, vimos que este era el más cercano y también corroboramos con Locatel”.

Vacunación permanente en la Benito Juárez

Vacunación contra el sarampión en BJ. Ricardo Vitela

La vacuna contra el sarampión y la rubéola, de 0.5 ml con solución inyectable, conforme al Manual de Vacunación, se aplica de manera directa por vía intramuscular con una jeringa en el brazo izquierdo. La ampolleta del biológico tiene fecha de caducidad en agosto de 2027.

Los puestos de vacunación en los centros de salud de la demarcación Benito Juárez estarán de manera permanente. Quienes deseen vacunarse podrán acudir a cualquier centro de salud hasta las seis de la tarde, los 365 días del año.

Los beneficios de la vacunación son principalmente la protección individual, al reducir el riesgo de enfermarse de gravedad, evitar hospitalizaciones, secuelas y muertes. Además, una vacunación colectiva disminuye la circulación del virus. También es importante mencionar la protección al sector más vulnerable, como los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas.

*mvg*