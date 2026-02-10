Congreso CDMX aborda discriminación laboral a personas con antecedentes penales

Diputados del Congreso de la Ciudad de México discutieron que la discriminación laboral contra personas con antecedentes penales se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la reinserción social en la Ciudad de México.

En su intervención, la Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del recinto capitalino, Rebeca Peralta, explicó que diagnósticos legislativos y estudios sobre reinserción social señalan que menos del 15% de las personas que egresan del sistema penitenciario logra acceder a un empleo formal, lo que deja a la gran mayoría en condiciones de informalidad, desempleo o exclusión económica.

Condenados a la exclusión

“Si una persona que ya cumplió su condena no puede acceder a un empleo formal, la estamos condenando nuevamente a la exclusión. Esto no solo es una injusticia, también es un problema de seguridad pública, porque sin oportunidades reales se incrementa el riesgo de reincidencia”, afirmó

Asimismo, datos oficiales en materia de reinserción señalan que negar el acceso al empleo es la principal forma de discriminación que enfrentan las personas que han estado privadas de la libertad, ya que el 39.3% identifica la negativa a contratar como el principal acto discriminatorio, generalmente asociado a la exigencia de antecedentes penales.

Empleo, factor muy importante

Subrayó que el empleo estable es uno de los factores más importantes para reducir la reincidencia delictiva, por lo que mantener barreras legales y administrativas que excluyen a personas con antecedentes penales termina afectando a toda la sociedad.

“No se trata de bajar estándares ni de poner en riesgo a nadie. Se trata de construir reglas claras, proporcionales y responsables que permitan una reinserción real. Una persona con trabajo es una persona con menos probabilidades de reincidir”, puntualizó.

En su Informe de Atención a Casos 2024, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) reportó que el 56% de los casos de discriminación atendidos en la capital ocurrieron en el ámbito laboral, lo que confirma que el empleo sigue siendo el principal espacio donde se materializa la exclusión.

“La reinserción no es un favor: es una inversión en seguridad, en cohesión social y en el futuro de la ciudad”, concluyó Peralta.

*bb