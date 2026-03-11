Brugada se echa “cascarita” en el Zócalo para invitar a clase masiva de futbol

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se echó una “cascarita” en la plancha del Zócalo capitalino, que el domingo se transformará en una gran cancha para recibir la Clase Masiva de Futbol más grande del mundo, con la que se busca romper el récord Guinness, como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial 2026.

“Nos encontramos en el corazón de la Ciudad de México, que se va a convertir en la cancha más grande del mundo, pero además vamos a tener aquí la clase de fútbol más grande del mundo, aquí en el Zócalo”, expresó.

Se espera convocar a más de 10 mil personas para romper la marca de la clase de fútbol más grande del mundo.

El evento será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la Jefa de Gobierno, quienes participarán durante los 35 minutos que dura la actividad, divididos en siete bloques de ejercicios.

Mientras disparaba a gol, Brugada Molina revisó la instalación del pasto sintético en la explanada y exhortó a los capitalinos inscribirse en la página habilitada en el Instituto del Deporte y sumarse a la actividad, agendada para el próximo domingo.

“Vamos a romper el récord Guinness y vamos a lograr que la ciudad de México sea conocida como la ciudad más deportiva del mundo”, afirmó Brugada, que estuvo acompañada en la cascarita por los secretarios de Inclusión y Bienestar Social, Araceli Damián; de Educación, Ciencia y Tecnología, Pedro Moctezuma y de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Pablo Yanes.

Poco antes de la 13:00 horas, a pleno rayo de sol, mientras la Ciudad de México permanece en contingencia ambiental por ozono, Brugada y sus colaboradores se enfrentaron a un equipo formado por reporteros que cubren la fuente.

“Te invitamos a que asistas y seas parte de esta transformación”, concluyó.

Los participantes recibirán un balón de obsequio; podrán ingresar al Zócalo antes de las 9:30 de la mañana, portar su número con chip de registro y mantenerse activos durante toda la sesión para que el récord pueda ser validado.

