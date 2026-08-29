Capturan a mexicana y puertorriqueño con drogas en la Hipódromo

Una mujer mexicana y un hombre puertorriqueño fueron detenidos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, ya que fueron sorprendidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando manipulaban bolsitas con dosis de varias drogas.

De acuerdo con la SSC, los uniformados realizaban sus patrullajes habituales, cuando en la esquina de las calles Ozuluama y Ámsterdam, de la colonia Hipódromo, vieron a una pareja que manipulaban los narcóticos y trataban de ocultarse de los demás transeúntes.

Ante la posible comisión de un delito, se acercaron a las dos personas, quienes al notar su presencia intentaron darse a la fuga; sin embargo, rápidamente las interceptaron y les realizaron una revisión preventiva”.

Los agentes de la SSC les encontraron 23 bolsitas de plástico con una hierba verde y seca con características de la marihuana y 10 dosis de un polvo parecido a la cocaína.

Foto: SSC

Ante el hallazgo, se procedió con la detención de la mujer de 40 años y del hombre de 36 años de edad, que dijo ser ciudadano de Puerto Rico, junto con la posible droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.