Detienen a guardia de seguridad por robo de departamento en edificio donde trabajaba

Un guardia de seguridad fue detenido por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), ya que sería el probable responsable de robar un departamento en un edificio en donde trabajaba como guardia de seguridad.

El robo que se achaca a Rodolfo “N” se cometió hace 11 días, delito cometido en un inmueble localizado en la alcaldía Benito Juárez.

En la investigación del caso se pudo establecer que durante la noche del 14 de agosto, Rodolfo “N” ingresó por la ventana de la cocina a la vivienda, ya que los dueños de la vivienda no estaban.

En el recuento de los daños, Rodolfo “N” se llevó 50 mil pesos en efectivo, alhajas y diversos objetos de valor.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia del inmueble. El análisis de las grabaciones y la identificación realizada por la víctima permitieron relacionar al imputado con el robo. Además, se estableció que laboraba como guardia de seguridad del edificio”.

Al valorar los elementos, el Ministerio Público consiguió la orden de aprehensión en contra del guardia de seguridad, la cual se ejecutó el 25 de agosto, dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ya se encontraba privado de la libertad por un proceso penal distinto.