Cuidados y legislaciones contra el despojo, prioridades de la Oposición en el Congreso de la CDMX

En el último año de la tercera legislatura del Congreso local, las prioridades de la oposición estarán centradas en legislar para proteger a la ciudadanía contra los despojos, garantizar un transporte eficiente, aprobar el Plan General de Desarrollo (PGD) y asegurar presupuesto para el Sistema Público de Cuidados.

“Tenemos que trabajar en la seguridad jurídica de la propiedad y regularizar las viviendas pues alrededor de 50% de los propietarios no cuentan con escrituras que les generen certeza”, señaló a Excélsior Royfid Torres , coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano.

En tanto, la diputada Tania Larios, coordinadora del PRI, dio a conocer que elaboran iniciativas para frenar este delito. “Vamos a presentar iniciativas centradas en la recuperación de inmuebles y combate a la corrupción, porque a pesar de la estrategia que ha presentado Brugada, si no se ataca a las mafias del despojo, el problema va a seguir”.

Al respecto, el coordinador del PAN, Andrés Atayde, expuso que los legisladores Mario Sánchez, Diego Garrido y él mismo tienen listas iniciativas para el nuevo periodo de sesiones, orientadas a evitar que la ocupación irregular se regularice mediante documentos falsos o actuaciones notariales, además de blindar el Registro Público de la Propiedad, proteger a adultos mayores y crear juzgados especializados.

Sobre la factibilidad de acordar con Morena y el gobierno capitalino, Atayde comentó que “trataremos el tema del despojo de manera responsable sin politizar, sin partidizar, porque el asunto del despojo es como el de los feminicidios, las extorsiones o las desapariciones: lamentablemente suceden en toda la ciudad, no es un tema de partidos”.

Agregó que “la responsabilidad del legislativo, si queremos hacer bien las cosas, es abstraernos de los colores, de los partidos y sentarnos a ver cómo combatimos estos delitos”.

MOVILIDAD Y METRO

En materia de transporte, la oposición insistirá en homologar la Ley de Movilidad local con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

“Hemos visto que en teoría ya van a avanzar —en comisiones— hacia un dictamen y es un tema donde hay que poner mucho ojo porque cualquier error en la ley puede afectar la vida diaria de todas las personas que habitamos la ciudad. Ojalá se puedan corregir vicios (...) si no, va a ser un desorden”, advirtió Larios.

Asimismo, los legisladores coincidieron en solicitar la comparecencia del titular del Metro, Adrián Rubalcava, de cara al Presupuesto de Egresos 2027.

“Esa comparecencia (con Rubalcava) no la hemos tenido, pero la vamos a pedir (…) sería muy importante que fuera al Congreso”, apuntó Torres.

Larios expuso que “se tiene que hacer un acuerdo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para convocar a esa comparecencia: recordemos que no ha comparecido un titular del Metro desde Florencia Serranía (...) ni siquiera ella compareció por la caída de una línea completa y y todas las víctimas fatales”.

Atayde añadió que requerirán diálogos similares con los titulares de Metrobús y Cablebús.

PGD

Respecto al Plan General de Desarrollo, Atayde señaló que perciben al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) con bajo perfil.

Hemos manifestado sobre todo en voz de la diputada Olivia Garza, que sentimos que el instituto (de Planeación Democrática y Prospectiva) está un tanto apagado, sin el protagonismo necesario para poder llevar la conducción de éste proceso.”

“No sé si es por estrategia del propio del propio gobierno, pero sí me gustaría ver a un instituto de planeación mucho más echado para adelante, para que por lo menos defienda lo indefendible”.

Finalmente, sobre el Sistema Público de Cuidados, Torres adelantó que “hay alrededor de 26 ordenamientos legales en los que hemos detectado que se requieren hacer cambios para integrar las nuevas responsabilidades de la ley a las diferentes dependencias. Es un paquete de iniciativas que iremos presentando”.

Larios subrayó que “ya aprobamos la legislación y dejamos muy claro que Cuidados no son sólo utopías: vamos a exigir un presupuesto importante en materia de cuidados”.

En tanto, Atayde concluyó que “en política pública una prioridad como se supone que es el Sistema Público de Cuidados, por supuesto va a venir acompañada de una alta dosis presupuestal, y allí veremos que tanta prioridad es para el gobierno de la ciudad este sistema”.