Sentencian a 2 de 'La Familia Michoacana' por triple homicidio en la Morelos

Dos presuntos integrantes de La Familia Michoacana pasarán varias décadas tras las rejas por su participación en el asesinato de tres personas en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Se trata de Diego “N” y Abdiel “N”, quienes fueron encontrados culpables de homicidio calificado. Al primero le impusieron una condena de 47 años y seis meses de prisión, mientras que el segundo recibió una sentencia de 71 años y tres meses.

Todo ocurrió el 16 de marzo de 2025, cuando ambos sujetos atacaron a balazos a dos hombres que se encontraban en una calle de la colonia Morelos. Las víctimas murieron a consecuencia de los disparos.

Cuando los agresores intentaban escapar, Abdiel “N” disparó contra una tercera persona, quien también perdió la vida.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los siguieron y tras una persecución, consiguieron detenerlos. Los dos fueron llevados a la Fiscalía capitalina.

Más adelante, los investigadores revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistaron a testigos y analizaron las armas que les fueron aseguradas a los detenidos.

Con los casquillos encontrados en el lugar del ataque, los especialistas en balística lograron relacionarlos con las armas de los acusados, mientras que los estudios de química forense permitieron detectar residuos recientes de pólvora.

También se identificaron los calibres de las armas utilizadas y se encontraron rastros de sangre que ayudaron a reforzar la investigación.

Con las primeras pruebas reunidas, el 21 de marzo de 2025, apenas cinco días después de los asesinatos, un juez decidió vincular a proceso a Diego y Abdiel.

Finalmente llegó el juicio donde la Fiscalía presentó las pruebas que terminaron por demostrar la responsabilidad de ambos.

Aunque Abdiel recibió una condena de 71 años y tres meses, en realidad podrá cumplir un máximo de 70 años tras las rejas, debido al límite establecido en el artículo 33 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México.

Los dos sentenciados también tendrán que pagar una indemnización de un millón 394 mil pesos y otros 6 mil 788 pesos con 40 centavos por gastos funerarios por cada víctima.

Ahora, los familiares de las víctimas podrán solicitar que se determine una cantidad adicional durante la etapa de ejecución de las sentencias por el delito de daño moral.