Inaugura Brugada 'Ingrediente' para incentivo consumo local

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabeza la inauguración de “Ingrediente”, encuentro, cuyo objetivo es promover el consumo local en la capital del país.

Desde el centro cultural Los Pinos, la mandataria capitalina acudió al desayuno inaugural de este evento que se realizará del 15 al 17 de octubre.

Este encuentro acercará a los capitalinos sabores, productos y saberes que nacen en el Suelo de Conservación, mediante un espacio de exposición y venta directa en el que participarán 140 productoras y productores de la ciudad.

Las personas asistentes podrán conocer quiénes producen los alimentos que llegan a sus mesas. En ese sentido, se busca promover la vinculación entre productores, consumidores, restaurantes, empresas y otros actores interesados en fortalecer las cadenas de comercialización local.