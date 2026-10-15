Marchas y manifestaciones 'desquiciarán' vialidades hoy en CDMX

Este jueves 15 de octubre en la Ciudad de México están previstas dos marchas, 12 manifestaciones, citas agendadas, rodadas y varios eventos masivos. Te damos todos los detalles y las alternativas viales para librar los embotellamientos.

MARCHAS

Unión General de Trabajadores de México

Desde las primeras horas de la mañana, integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se reunirán afuera del Metro Hospital 20 de Noviembre, en Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, para avanzar hacia la Dirección General del DIF-CDMX, en San Francisco 1374, colonia Tlacoquemécatl del Valle.

Piden una audiencia con la jefa de Gobierno para plantear demandas como basificación, mejores salarios, personal suficiente, insumos para trabajar y un alto al acoso laboral. Se esperan alrededor de 200 personas. Además, a las 17:00 horas tienen previsto realizar otro mitin frente a la Alcaldía Álvaro Obregón, en Canario y Avenida Central.

Para esquivar la zona de Benito Juárez pueden funcionar Insurgentes Sur, División del Norte, Eje 7 Sur Félix Cuevas, Avenida Universidad y Río Mixcoac, dependiendo del trayecto.

Estudiantes de Chapingo

A las 7:30 horas, unos 150 estudiantes de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez para después dirigirse hacia Palacio Nacional.

Piden la intervención del Gobierno federal para recuperar el acceso a la Estación Forestal Experimental Zoquiapan, en Ixtapaluca, que aseguran permanece bloqueada por ejidatarios de Río Frío desde octubre de 2025. También solicitan seguridad para que estudiantes y profesores puedan regresar al lugar.

Para evitar el paso de esta movilización por el Centro conviene considerar Paseo de la Reforma, Eje Central, Eje 1 Norte, José María Izazaga o Circunvalación.

MANIFESTACIONES

Mercadita Feminista

A las 9:00 horas, la colectiva Mercaditas Autónomas Momoxcas estará en la Plaza San Antonio Tecómitl. La jornada busca visibilizar las desigualdades que enfrentan las mujeres y, al mismo tiempo, impulsar su autonomía económica. Se podrían sumarse otras colectivas.

Para rodear el centro de San Antonio Tecómitl se puede buscar paso por Avenida 5 de Mayo, Boulevard José López Portillo.

Extrabajadores de Ruta 100

A las 10:00 horas, extrabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán frente a la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución. Reclaman el pago correspondiente a intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

A las 12:00 horas tienen programada una reunión en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en Dr. Río de la Loza 68, colonia Doctores, por lo que podría haber movimiento entre ambos puntos.

Para librar el Centro están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte. Para la zona de Doctores pueden servir Dr. Vértiz, Fray Servando o Eje 3 Sur.

Protesta contra el fracking

A las 11:00 horas, la Alianza Mexicana contra el Fracking ofrecerá una conferencia de prensa en el Hemiciclo a Juárez. Ahí dará a conocer las acciones que prepara rumbo a la marcha “Por la vida y contra Pemex”, programada para el 17 de octubre.

Si Avenida Juárez se complica, las opciones son Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas y Eje 1 Norte.

Acto por la Educación

También a las 11:00 horas, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo realizará un acto afuera de la UACM Casa Libertad, sobre Ermita Iztapalapa. La actividad conmemora la transformación de la antigua cárcel de mujeres de Santa Martha Acatitla en espacios educativos.

Para evitar ese tramo pueden utilizarse Eje 6 Sur, Avenida Tláhuac, Periférico Oriente o Zaragoza, según el destino.

Alumnos de Prepa 8 protestan contra el acoso

A las 12:00 horas, estudiantes de la Preparatoria 8 de la UNAM realizarán una protesta pacífica en el plantel de Avenida Lomas de Plateros. Exigirán medidas para prevenir casos de acoso y hostigamiento dentro y alrededor de la escuela.

No se descarta que los estudiantes bloqueen vialidades como medida de presión.

Como alternativas pueden servir Periférico, Avenida Centenario, Barranca del Muerto y Avenida de las Águilas.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas, Plataforma 4:20 realizará actividades simultáneas en el Monumento a la Madre, en División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, y en Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

En la zona del Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; para Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Colectiva Las Tonantzin

A las 13:30 horas, personas se reunirán afuera del Reclusorio Oriente, en Avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo. Exigirán justicia para una mujer víctima de violencia y que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Como alternativas están Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac y Periférico Oriente.

Aniversario en el CCH Azcapotzalco

A las 14:00 horas, integrantes del grupo “Vándalos 15 de Octubre” se reunirán en el CCH Azcapotzalco para celebrar los 30 años de su organización. La agenda advierte que podrían trasladarse posteriormente a otro sitio para realizar un evento musical.

Para evitar Aquiles Serdán pueden funcionar Avenida de las Culturas, Tezozómoc y Eje 5 Norte, dependiendo del trayecto.

Protesta en el Congreso de la CDMX

A las 14:00 horas, integrantes de la colectiva Lleca, Escuchando la Calle acudirán al Congreso capitalino, en el Centro Histórico. Pedirán a los diputados suspender temporalmente de sus funciones a la alcaldesa de Cuauhtémoc mientras se investigan los hechos violentos registrados durante una protesta del pasado 9 de octubre.

Podrían sumarse otras organizaciones, así que no se descartan complicaciones en la zona. Para rodearla están Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Estudiantes de la UPN bloquearán la Picacho-Ajusco

También a las 14:00 horas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional se concentrarán en la Unidad Ajusco. Exigen diálogo con las autoridades educativas, que se cumplan acuerdos pendientes y que la rectora participe en una próxima reunión.

No se descarta que bloqueen vialidades. Si vas por esa parte del sur, conviene considerar Periférico Sur, Boulevard de la Luz o Camino a Santa Teresa para evitar, en lo posible, la carretera Picacho-Ajusco.

Jueces y magistrados

A las 15:30 horas, integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito estarán frente al Tribunal de Disciplina Judicial, en Insurgentes Sur 2417, Tizapán San Ángel.

La concentración será en respaldo a una jueza en retiro que denunció una presunta persecución política después de conceder una suspensión contra la Reforma Judicial de 2024. No se descarta un bloqueo.

Puedes utilizar Avenida Revolución, Periférico Sur, Avenida Universidad o Eje 10 Sur.

Proyectan Documental en bajo puente en Coyoacán

A las 18:30 horas, Canal 6 de Julio proyectará el documental “CDMX: Capital de la limpieza social” debajo del puente del Estadio Banorte, sobre Calzada de Tlalpan. El trabajo aborda desplazamiento urbano y otras problemáticas relacionadas con los preparativos para el Mundial de Futbol 2026.

Como alternativas están División del Norte, Canal de Miramontes y Periférico.

CITAS AGENDADAS

Casa de las Muñecas Tiresias

A las 13:00 horas, integrantes de Casa de las Muñecas Tiresias acudirán al Fondo de Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México, en Insurgentes Sur 1958, colonia Florida. Solicitarán incorporarse a programas sociales del Gobierno capitalino y las alcaldías.

Para evitar esa parte de Insurgentes pueden utilizarse Avenida Revolución, Avenida Universidad y Barranca del Muerto.

Asamblea de Barrios

Durante el día, personas de la Asamblea de Barrios acudirán a la Secretaría de Vivienda, en Canela 660, colonia Granjas México. Su demanda es la construcción de predios para vivienda digna.

Como opciones para rodear el punto están Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur, Churubusco y Añil.

Comunidades Indígenas

A las 17:30 horas, integrantes de la Alianza de Comunidades Indígenas Autónomas de la Ciudad de México llegarán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo. Solicitarán la regularización de dos predios ubicados en Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Eje 1 Norte y Circunvalación.

RODADAS

A partir de las 19:45 horas saldrán varias rodadas ciclistas desde Lindavista, Iztapalapa, Parque Tezontle, Monumento a la Revolución, Mixcoac y el Caballito de Reforma. Algunas tendrán como destino Nezahualcóyotl, Desierto de los Leones y Chapultepec.

A las 20:00 horas comenzará además una rodada de motociclistas desde Zaragoza y Guelatao, con otro punto de reunión en la colonia Morelos, rumbo a Lindavista. A las 20:30 saldrá una rodada en patines desde el Centro Histórico hacia Town Center El Rosario.

EVENTOS MASIVOS

La Malinche estará a las 20:00 horas en Frontón México; El Rey León, también a las 20:00 en Teatro Telcel; Enrique Bunbury se presenta a las 20:30 en el Auditorio Nacional; Kneecap, a la misma hora en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes; Daniel Habif, a las 20:30 en el Teatro Metropólitan; La Reina del Flow, a las 21:00 en la Arena Ciudad de México, y Two Door Cinema Club, a las 21:00 en el Pepsi Center.

Durante el día también se espera mucha gente en la Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, el Festival de Flores de Cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, Bici Expo en el WTC, Expo CIHAC y otros encuentros en Centro Banamex, además de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo.

En deportes, habrá lucha libre a las 19:00 horas en la Arena Coliseo y Diablos Rojos contra Zacatecas, en basquetbol, a las 20:15 en el Juan de la Barrera.

Y desde temprano en la zona de la Basílica de Guadalupe está prevista la llegada de una peregrinación de la Diócesis de Atlacomulco con alrededor de 5 mil 500 personas, cuyo recorrido contempla Constituyentes, Paseo de la Reforma y Calzada de Guadalupe. Varias estaciones del Metrobús están afectadas por este evento masivo.