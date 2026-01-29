Brugada inaugura nuevo sendero seguro en Coyoacán

Con la instalación de 106 nuevas luminarias sobre avenida Escuinapa, se inauguró un nuevo Sendero Seguro “Camina Libre, Camina Segura” en el Pedregal de Santo Domingo, una de las zonas con mayor incidencia delictiva en la alcaldía Coyoacán.

El proyecto busca reforzar la seguridad, principalmente de niñas y mujeres que diariamente transitan por esta vialidad rumbo a la zona de Copilco.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración durante una jornada del programa Casa por Casa, que regresó a la colonia tras una primera visita realizada en octubre de 2024.

“Estamos entregando obras en la colonia más grande de la Ciudad de México, que tenía que ser atendida, empezamos por algo fundamental: la iluminación”, expresó Brugada, acompañada por el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.

Ante decenas de vecinos de la zona, Clara Brugada destacó que, tan solo a través del programa Ciudad Segura, se han instalado dos mil 943 luminarias nuevas en distintos puntos de Pedregal de Santo Domingo, como parte de una estrategia integral de prevención del delito “en la colonia más grande de la ciudad”, dijo.

Foto: Especial

Rendición de cuentas

Durante la misma jornada, el secretario de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego, subrayó que el ejercicio no solo consistió en escuchar nuevamente a la población, sino en rendir cuentas sobre los compromisos asumidos hace más de un año.

“Hoy no solo venimos a escuchar, también venimos a entregar cuentas de la primera visita que hicimos en octubre de 2024”, señaló.

Afirmó que el cien por ciento de las más de cuatro mil solicitudes ciudadanas recabadas entonces ya fueron atendidas, aseguró que el programa Casa por Casa continuará recorriendo la colonia para recoger nuevas demandas vecinales.

Brugada recordó que la zona será beneficiada con obras públicas, con una inversión de 100 millones 658 mil pesos, además del desarrollo de la Línea 4 del Cablebús, que conectará la zona alta del Ajusco, en Tlalpan, con Ciudad Universitaria.

Foto: Especial

Avances en seguridad

En materia de seguridad, se informó la entrega de 12 nuevas patrullas para el sector, así como la instalación de 671 cámaras de videovigilancia. El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que estas unidades forman parte del reforzamiento reciente del parque vehicular policial en la capital.

“De las tres mil 500 patrullas nuevas que llegaron a la ciudad en el último año, 12 llegaron al Pedregal de Santo Domingo, con ellas llegan más elementos, Coyoacán es una de las alcaldías que más ha reducido su incidencia delictiva, cerca del 30 por ciento”, afirmó.

*DRR*