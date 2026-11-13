Cae asaltante de mujeres en M. Contreras; una se aventó de un taxi en movimiento

Un sujeto que presuntamente se dedicaba a asaltar mujeres en calles de la alcaldía Magdalena Contreras fue detenido por policías de la Ciudad de México, luego de que una de sus víctimas lo señalara cuando intentaba escapar a bordo de una motocicleta.

El sujeto, de 38 años, ya era buscado por su posible relación con varios robos violentos cometidos durante octubre y noviembre en las colonias El Rosal, Barrios Sierra y Lomas Quebradas, donde, según las denuncias, amenazaba a sus víctimas para quitarles sus pertenencias.

Después de cometer los asaltos, presuntamente escapaba a bordo de un taxi blanco con rosa o en una motocicleta azul, vehículos que ya habían sido descritos por las mujeres afectadas.

Con estos datos, los policías reforzaron los recorridos de vigilancia por la zona, hasta que una joven de 27 años les pidió ayuda cuando patrullaban por las calles Emiliano Zapata y Cerrada de Emiliano Zapata, en la colonia San Bernabé Ocotepec.

La mujer les contó que un sujeto acababa de amenazarla con un cuchillo para quitarle sus pertenencias y que estaba huyendo en una motocicleta azul.

Los uniformados fueron tras él y lograron detenerlo metros más adelante. Al revisarlo, encontraron un cuchillo con mango negro y dinero en efectivo que la joven reconoció como suyo.

Así amagaba a sus víctimas Especial

Además, tanto las características del detenido como la motocicleta coincidían con las descripciones que habían dado otras mujeres que denunciaron haber sido asaltadas en la zona.

Al revisar sus antecedentes, las autoridades descubrieron que ya había estado dos veces en prisión: una en 2017 por robo agravado calificado y otra en 2018 por robo agravado.

También cuenta con una carpeta de investigación iniciada en 2017 por robo calificado con violencia y robo a negocio con violencia.

El hombre fue llevado ante el Ministerio Público junto con el cuchillo y el dinero asegurado, mientras las autoridades determinan su situación jurídica y revisan su posible participación en los demás asaltos contra mujeres.

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