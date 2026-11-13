Marchas y manifestaciones 'ahorcarán' a la CDMX hoy viernes 13

Este viernes 13 se espera un día con mucha congestión vial. Hay cuatro marchas, seis manifestaciones y dos citas agendadas. Principalmente se verán afectadas zonas como Tlalpan, Ciudad Universitaria, Reforma, el Centro Histórico y la carretera México-Toluca. Por la noche, el concierto de Karol G afectará los alrededores del Estadio GNP.

MARCHAS

Haciendo Comunidad en Tlalpan

A las 8:30 horas saldrán de la colonia Isidro Fabela rumbo a la Casa de la Cultura de Tlalpan. Protestarán contra el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, actualmente en consulta pública.

Para evitar la zona pueden utilizarse Periférico Sur, Insurgentes Sur, Avenida del Imán y Camino a Santa Teresa.

La Comuna 4:20

Colectivos cannabicos Cuartoscuro

A las 11:00 horas saldrán del Metro Hidalgo rumbo a Plaza Cándido Mayo, en la colonia Obrera. La caminata será para exigir una regulación integral del cannabis, respeto al autocultivo y el fin de la criminalización de consumidores.

Como alternativas están Avenida Chapultepec, Fray Servando, Balderas, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Estudiantes del CCH

A las 12:00 horas, alumnos se reunirán en Ciudad Universitaria para marchar hacia Rectoría. Exigen mayor seguridad y frenar a grupos porriles, luego de los hechos violentos registrados en el CCH Vallejo.

Alumnos del CCH Vallejo regresaron a clases este viernes

Podrían bloquear Insurgentes Sur. Como alternativas están Avenida Universidad, Eje 10 Sur, Periférico Sur y Avenida del Imán.

Furia No Binarie

A las 16:00 horas saldrán del Ángel de la Independencia rumbo a la Estela de Luz. Recordarán a un magistrade no binario fallecido hace tres años y pedirán que se investiguen las amenazas y discursos de odio denunciados antes de su muerte.

Para evitar Reforma pueden utilizarse Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes y Mariano Escobedo.

MANIFESTACIONES

Luciérnagas Buscadoras

Desde temprano habrá actividad en Metro Chabacano y, a las 7:00, en Metro Ermita. Los colectivos partirán hacia Huitzilac, Morelos, para continuar la búsqueda de personas desaparecidas.

En Chabacano pueden utilizarse Viaducto y Calzada de Tlalpan; en Ermita, División del Norte, Plutarco Elías Calles y Eje 7 Sur.

Jubilados Pie de Lucha

A las 8:00 horas estarán frente a la Suprema Corte para exigir una resolución sobre amparos relacionados con la devolución de ahorros por parte de las Afores. Podrían llegar autobuses e incluso instalar un plantón.

Para evitar la zona pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

El Capitán Ahuizote

A las 11:00 horas habrá concentración en el CCH Sur. Sus integrantes se sumarán en apoyo a la movilización estudiantil que llegará a Rectoría.

Como alternativas están Periférico Sur, Avenida del Imán, Insurgentes Sur y Avenida Universidad.

Amigos del Refugio Franciscano

A las 11:00 horas estarán en el Refugio Franciscano, sobre la carretera México-Toluca, para rechazar una inspección judicial en el inmueble donde permanecen resguardados los perros.

Si se complica la circulación pueden utilizarse Vasco de Quiroga, Prolongación Paseo de la Reforma o la autopista México-Toluca.

Repartidores Unidos de México

A las 11:00 horas habrá movilizaciones en puntos todavía por definir. Los repartidores rechazan nuevas reglas para motocicletas, la posible prohibición de trasladar pasajeros mediante aplicaciones y el cobro del 2 por ciento a las plataformas.

Se prevén afectaciones durante sus protestas, aunque las rutas dependerán de los lugares donde finalmente se concentren.

Trabajadores del IMSS

A las 12:00 horas estarán en la Delegación Sur del IMSS, en Torres Adalid 1305, Narvarte Oriente. Protestarán contra presuntos actos de represión sindical y respaldarán a una trabajadora señalada después de participar en movilizaciones.

Para evitar la zona pueden utilizarse División del Norte, Avenida Universidad, Eje 5 Sur y Dr. Vértiz.

CITAS AGENDADAS

Antorcha Campesina de Tláhuac

A las 10:00 horas acudirán a la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo. Pedirán una solución para más de 300 familias del predio Los Pozos, en Tlaltenco, que denuncian amenazas de desalojo y clausuras.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse Eje Central, José María Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Docente de Guanajuato

También a las 10:00 horas acudirá a la Suprema Corte para solicitar la restitución de su finiquito y pensión jubilatoria.

Como alternativas están José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central y Fray Servando.

RODADAS

A las 20:00 horas saldrá una rodada de motociclistas desde Canal de Garay, en Iztapalapa, rumbo al Centro de Coyoacán. Podrían presentarse afectaciones conforme avance el grupo.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Aguas en Ciudad Deportiva: Karol G se presenta a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros, con una asistencia prevista de unas 70 mil personas. Además, Morat estará a las 20:00 en el Palacio de los Deportes.

Karol G en los Latin Grammy 2026. REUTERS

También Majo Aguilar estará en el Auditorio Nacional, Andrés Calamaro en el Pepsi Center, Bryndis en la Arena Ciudad de México, El Kanka en el Teatro Metropólitan y Cirque du Soleil ECHO en Santa Fe.

Continúan además el Festival del Terror en Six Flags y el encuentro religioso G12 en Expo Santa Fe. A las 20:30 horas habrá lucha libre en la Arena México.