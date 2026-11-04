Alistan placas y licencia especial para repartidores en moto en CDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, está elaborando un plan piloto para que los repartidores que andan en motocicleta tengan licencia y placa que los acredite como trabajadores de carga y reciban la capacitación correspondiente.

Así lo anunció en entrevista el secretario de movilidad local, Héctor Ulises García Nieto, tras comparecer ante la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México.

Detalló que quienes “realizan un servicio de carga y las empresas (...) deben tener una nomenclatura y los choferes tener también una licencia que los acredite como trabajadores de carga”.

Repartidores en moto

El funcionario afirmó que la mayoría de las motos que circulan por la ciudad prestan un servicio mercantil y el objetivo del plan piloto que empezaría a aplicarse a finales de este año es “regular el servicio que prestan (...) tener una trazabilidad para ver por dónde se mueven, tienen que estar cubiertos”.

Además de que deberán capacitarse: “los operadores de carga como realizan todo el día su trabajo en moto, deberían de tener una capacitación mayor, que a las propias empresas les auxiliaría también para prestar el servicio de una manera más profesionalizada”.

Sobre los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales, VEMEPES, cuya velocidad supera los 25 kilómetros por hora, García Nieto dio a conocer que hasta el momento se han registrado 6 mil ante la SEMOVI “ya están registrados y se está extendiendo su emplacamiento”.