Análisis del PGD CDMX: Advierten riesgo de expropiación con banco de suelo

Como parte de las directrices del Plan General de Desarrollo de la CDMX, el gobierno capitalino implementará una estrategia para desarrollar una política de adquisición de suelo, conformar reservas territoriales y establecer un Banco de Suelo enfocado en la producción de vivienda social y asequible con certeza jurídica.

Se trata de una de las estrategias de corto plazo del documento, del 2027 al 2033, para fortalecer la producción habitacional pública bajo el principio de función social del suelo.

En el mediano plazo, que va de 2034 a 2040, el PGD propone programas de acceso al suelo y la vivienda “mediante cooperativas, propiedad colectiva y otras formas de tenencia social, incorporándolas en los instrumentos de planeación y gestión territorial”.

Sobre la conformación de una reserva territorial y el Banco de Suelo para construir vivienda social, la diputada local del PAN, Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación de Desarrollo, una de las que dictaminará el PGD, señaló que son “disposiciones especialmente delicadas, porque se abre la posibilidad de recurrir a expropiaciones sin establecer reglas claras para su aplicación”.

Olivia Garza, titular de la Comisión de Planeación de Desarrollo. Fotos: Mateo Reyes y Especial.

Consideró que el concepto de adquisición del suelo resulta preocupante pues “significa que el gobierno podrá obtener terrenos para destinarlos a vivienda social, ya sea mediante compraventa o incluso mediante expropiación, cuando exista una causa legal de utilidad pública”.

Y cuestionó: “por eso preguntamos ¿cómo adquirirá el gobierno esos terrenos? ¿contempla recurrir a expropiaciones? ¿cómo operará el Banco de Suelo y quién decidirá qué propiedades se incorporan?”.

Al respecto, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo expresó a los medios “en el Plan General de Desarrollo no viene el término expropiación en ninguna parte (…) entonces que no se politice el tema”.

Más allá de los Copacos

En sus cinco rubros, el PDG plantea crear nuevas figuras de participación ciudadana más allá de las Copacos para fortalecer la democracia y la atención territorial, aunque sin desaparecerlas.

A mediano plazo (2034- 2040), el documento propone desarrollar una plataforma unificada entre el gobierno capitalino y las alcaldías que integre contralorías sociales y observatorios ciudadanos. A largo plazo (2041-2047), busca “institucionalizar la participación ciudadana como un cuarto nivel de gobierno y definir sus ámbitos de atribuciones”.

Al respecto, la diputada panista Olivia Garza cuestionó la falta de claridad sobre el funcionamiento de este esquema. “Plantean crear un cuarto nivel de gobierno sin explicar cómo se integrarían —copacos—, qué facultades tendrían ni qué papel jugarían”, señaló, advirtiendo que se pretende crear por encima de ellos una estructura con mayor capacidad de decisión.

Aval del PGD será regalo de Navidad: Morena

La aprobación del PGD “va a ser nuestro regalo de Navidad y Año Nuevo para los Ciudadanos”, dijo en conferencia la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo; en contraste, los diputados de oposición exigieron un parlamento abierto, consultar el documento que llegó antier al Congreso local con la población y aprovechar el plazo de seis meses que otorga la Constitución local para analizar, dictaminar y votar el documento en el pleno.

Desde el PAN exigimos un parlamento abierto. No queremos simulaciones. Lo vimos hace algunos años en el primer esfuerzo para el PGD que se tuvo que echar para atrás”, dijo el coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde.

Andrés Atayde, coordinador de del PAN en Donceles. Fotos: Mateo Reyes y Especial.

El vocero de la bancada de Morena, Ángel Tamariz, advirtió que no habrá foros con la sociedad civil, pues esos ya se llevaron a cabo a principios de año, sin embargo, los panistas aclararon que el documento que se sometió a consulta al inicio de 2026 es totalmente distinto a esta nueva versión que elaboró el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y retoma muchas observaciones de los foros.

El diputado Atayde expuso que “el tiempo que le den de debate al PGD es directamente proporcional al nivel de importancia que el gobierno y Morena le dan” al documento. Cabe señalar que Morena y sus aliados tienen suficientes votos para aprobar el PGD.

E insistió en que el problema no es redoblar el trabajo en el legislativo a final de año “podemos trabajar 24/7”, pero aún así cuatro semanas no alcanzarán para procesar correctamente todos los pendientes de fin de año: análisis del paquete presupuestal para 2027, los foros y dictaminación del PGD, dictaminación de la ley de rentas justas, comparecencias de alcaldes y secretarios, entre muchos otros temas.

Por su parte la presidenta de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas, la morenista Leonor Gómez Otegui expuso: “Yo creo que le debemos a la ciudad sacar el PGD ya”, a lo que el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres replicó: “Le debemos a la ciudad hacerlo bien”.

*mcam