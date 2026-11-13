Peregrinación sonidera celebrará 25 años de fe, música y unión comunitaria

La Peregrinación Sonidera Nacional a la Basílica de Guadalupe celebrará su 25 aniversario los próximos 17 y 18 de noviembre, con la participación de cientos de sonideros de México, Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia, en una jornada que busca reconocer la trayectoria y la importancia cultural de este movimiento popular.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Museo de la Ciudad de México, el Comité Organizador y representantes del gremio sonidero dieron a conocer el programa de actividades de esta celebración, fundada por Ramón Vega y considerada una de las expresiones de organización comunitaria más representativas de la cultura de los barrios.

David Mendoza, en representación de Ramón Rojo, de Sonido La Changa y padrino de la peregrinación, destacó que esta tradición reúne tres elementos fundamentales: la fe, la cultura popular y la organización de un gremio que, durante décadas, ha enfrentado la invisibilización y la estigmatización.

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Señaló que la organización de la peregrinación implica un trabajo de más de ocho meses al año, durante los cuales sus integrantes recorren distintos estados de la República, colonias y barrios para convocar a las familias sonideras.

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Por su parte, Óscar Vega, hermano de Ramón Vega, recordó que su hermano inició esta tradición a partir de una promesa a la Virgen de Guadalupe. Asimismo, destacó que la peregrinación logró reunir a representantes de distintas regiones del país y consolidó un espacio de unión para el movimiento sonidero.

"Yo creo que es la única organización que ha reunido realmente a todo México sonidero, en sí a toda la familia sonidera", expresó.

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Las actividades comenzarán el martes 17 de noviembre con una Misa de Gallo en los mercados de La Merced, a las 20:00 horas.

El miércoles 18, las imágenes saldrán a las 6:30 horas de La Merced rumbo a la ex Glorieta de Peralvillo. La concentración de peregrinos está programada para las 8:15 horas y la caminata comenzará a las 8:45 horas, con destino a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se celebrará una Misa de Acción de Gracias a las 11:00 horas.

Posteriormente, el Recinto Ferial de Chimalhuacán abrirá sus puertas a las 14:30 horas para continuar con los festejos. A las 19:00 horas se realizarán las mañanitas en el domo del recinto, con la participación de la Banda Sinfónica y Orquesta Municipal "Chimalli Yolotl".

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De acuerdo con el comité organizador, en esta edición participarán 25 producciones, 50 cabinas de la Ciudad de México, 200 del interior de la República, 10 de la Unión Americana, una de Puerto Rico y otra de Colombia, además de 10 grupos en vivo.

La organización está a cargo de Óscar Vega y Armando Ordóñez Hernández, junto con otros representantes del gremio, quienes han trabajado durante meses para garantizar que las actividades se desarrollen en un ambiente familiar, seguro y gratuito.

En la conferencia también estuvieron presentes representantes de distintos sonidos y agrupaciones, entre ellos Caterpillar, Wizards, Flymagic, Montesquiu, Fergus, Valentino, Cubanes, PepeMix, El Amenaza, La Konga, Publicidad RG Chino, Sonido Britania, Sonido Revelación Cubana, Yeimii Gabriela, Super Charly, Eli Fania y Producciones Pinocho.

Asimismo, asistieron Javier Castillo y Rubén Domínguez, representantes del gobierno de Chimalhuacán, quienes contribuyeron a la participación de la Banda Sinfónica y Orquesta Municipal "Chimalli Yolotl", con lo que se concretará uno de los proyectos que Ramón Vega no pudo realizar en vida.

La celebración busca mantener vigente el legado de su fundador y reivindicar la cultura sonidera como una expresión de identidad, convivencia y organización de los barrios de la Ciudad de México y del resto del país.