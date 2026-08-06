Semar apoya en 32 detenciones y otras actividades en CDMX

Durante julio, elementos de Infantería de Marina de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) fueron desplegados en distintas alcaldías de la Ciudad de México, como parte de la orden de operaciones “Refuerzo CDMX”, implementada en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Operativos anti drogas

Las acciones incluyeron recorridos interinstitucionales, inspecciones y cateos en diferentes puntos de la capital. Como resultado, fueron revisadas mil 10 personas, 31 vehículos y 524 motocicletas. De estas últimas, 50 fueron trasladadas a depósitos vehiculares por diversas irregularidades.

Seguridad Semar Especial

Durante los operativos también fueron detenidas 32 personas y quedaron bajo resguardo de las autoridades 13 inmuebles relacionados con actividades ilícitas. Además, el personal participante aseguró cuatro armas de fuego, alrededor de 3 mil 964 dosis de sustancias con características similares a distintos estupefacientes y aproximadamente 572 kilogramos de marihuana.

Como parte del despliegue, elementos navales proporcionaron seguridad perimetral a integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas durante trabajos efectuados en el Parque Nacional del Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero. En esa zona se brindaron siete servicios de protección y acompañamiento, además de recorridos de búsqueda en una extensión cercana a las 12.2 hectáreas.

La institución naval también participó en actividades de proximidad social y prevención de enfermedades mediante una Jornada Integral de Vacunación, instalada en puntos fijos y unidades móviles. Durante la campaña fueron aplicadas 190 dosis contra sarampión y rubéola, 71 vacunas contra influenza, 40 contra tétanos y 21 dosis para prevenir enfermedades causadas por neumococo.

En otra actividad, elementos de la Semar acudieron a la segunda edición del “Adoptatón”, organizada con motivo del Día Mundial del Perro en el Parque de la China, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Durante el encuentro, el personal naval explicó las tareas que realiza con ejemplares caninos y presentó demostraciones sobre su entrenamiento, capacidades operativas y participación en labores de seguridad, búsqueda y detección.

Estas actividades buscan reforzar la coordinación institucional en materia de seguridad pública y mantener un acercamiento permanente con habitantes de la Ciudad de México.