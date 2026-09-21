Construirán en 2027 memorial para víctimas del sismo en Álvaro Obregón 286

En el 2027 se construirá un memorial para las víctimas del sismo de 2017 en Álvaro Obregón 286, el sitio donde fallecieron 49 personas aquél 19 de septiembre, así lo dio a conocer a este diario la Secretaría de la Vivienda (Sevivienda).

Actualmente se trabaja en el diseño del proyecto, cuya construcción está prevista para el próximo año. El proyecto se desarrollará considerando las propuestas, ideas y aportaciones de las familias de las víctimas y de las personas damnificadas, a fin de que el memorial sea un espacio de memoria y reconocimiento para quienes perdieron la vida y para sus familias”, detalló Sevivienda tras una consulta de Excélsior.

La reactivación del proyecto del memorial ocurre entre exigencias de los sobrevivientes de Álvaro Obregón 286 para que la fiscalía capitalina reabra la investigación sobre las causas del colapso del inmueble.

Así luce Álvaro Obregón 286 a nueve años de la tragedia. Especial

Excélsior dio a conocer el pasado 19 de septiembre que los sobrevivientes del piso séptimo del edificio, que trabajaban en las empresas S-peak y ResponSable, y presentaron en 2018 una denuncia penal contra la inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. de C.V., no están conformes con que la fiscalía haya enviado la carpeta al no ejercicio de la acción penal en 2021, y, aunque impugnaron esa decisión, la investigación quedó en la congeladora.

Diversos sobrevivientes del séptimo piso —entre ellos los empresarios franceses Gwenaelle Gerard y Nicolas Blondel, y sus colaboradores— enfrentan graves secuelas físicas tras el derrumbe en el que murieron tres de sus compañeros.

Sus abogados argumentaron en la carpeta de investigación que la inmobiliaria no contaba con licencia para construir siete pisos sino sólo seis y que el cálculo estructural se hizo sólo para seis niveles, lo que pudo incidir en el colapso del edificio.

Por el contrario, el abogado de la Inmobiliaria Álvaro Obregón S.A. de C.V., José Luis Carrasco, fundador y director general de Carrasco Abogados, afirmó que demostraron ante la fiscalía local que el edificio cayó por causas naturales, por el sismo y que sí contaban con licencia para construir siete pisos. La fiscalía aún no se pronuncia sobre la solicitud de las víctimas de retomar la investigación.