A cirugía mayor, 16 plazas del Centro Histórico de la CDMX

Dieciséis plazas y parques del Centro Histórico de la Ciudad de México y sus alrededores están programados para recibir mantenimiento y rehabilitación.

Trece de esos espacios públicos están ubicadas dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico y todos padecen de iluminación deficiente y falta de mantenimiento en luminarias, lo que provoca zonas con penumbra, puntos ciegos y riesgos de inseguridad, de acuerdo con un diagnóstico de las autoridades.

En particular, el diagnóstico gubernamental indica que en las plazas de Santo Domingo y 23 de Mayo el mal funcionamiento del alumbrado público “genera zonas de penumbra e inseguridad en ambas plazas”.

Otras deficiencias generales detectadas por las autoridades son acumulación de basura, deterioro de mobiliario urbano y fuentes, falta de vegetación, entre otros.

En agosto pasado, las autoridades realizaron reuniones vecinales para socializar los proyectos de mantenimiento y rehabilitación. Jonás López

También destaca la Plaza de la Alhóndiga en donde el mal funcionamiento de la red de drenaje genera inundaciones de aguas negras en época de lluvias, de acuerdo con el diagnóstico.

Los trabajos de rehabilitación están programados para iniciar en octubre y consisten, de manera general, en cambio de pisos, poda de arbolado y sembrado de plantas endémicas, mejoramiento del alumbrado, integración de mobiliario urbano, balizamiento e incorporación de señalética, entre otros.

Además, de los trabajos que cada espacio público requiera en particular como atención a fuentes, instalación de biciestacionamientos, entre otros.

Se trata de sitios dentro de los perímetros A y B del Centro Histórico como Parque Tolsá, Plaza La Santísima, Plaza San Jerónimo, Jardín del Árbol, Plaza Loreto, Plaza de la Alhóndiga, Plaza Santo Domingo, Plaza de las Vizcaínas, Plaza de la Ciudadela, Plaza de Santa Catarina, Plaza Juan José Baz, Parque del Indio y Plaza Garibaldi.

Además, otros espacios públicos fuera del perímetro del Centro Histórico como Plaza Tlaxcoaque, Plaza de la República y la Fuente de Belén.

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya publicó en la Gaceta Oficial nueve convocatorias para las licitaciones públicas para ejecutar los proyectos los cuales deberán estar concluidos a finales de 2026.

Las intervenciones se llevarán a cabo con recursos de la Sobse, por lo que dividió las acciones en varios paquetes de obras que desarrollarán diferentes empresas.

El Fideicomiso del Centro Histórico supervisará las obras para que se cumplan con los requisitos para cuidar la normativa de esta área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987.

En agosto, las autoridades realizaron reuniones vecinales para socializar los proyectos de mantenimiento y rehabilitación.

Algunas de las acciones que llevarán a cabo desde el próximo mes. Especial

Entre las inquietudes que los vecinos expresaron también están problemáticas como la población en situación de calle, el comercio en vía pública, la operación de franeleros y el uso como estacionamiento de los espacios públicos.

Además, atención a sistemas de drenaje, luminarias, seguridad, canchas deportivas, mantenimiento de jardines, instalación de áreas para mascotas, atención a fauna nociva, señalética, colocación de cámaras de vigilancia, mejoramiento del mobiliario urbano, reactivación de acciones socio-culturales, entre otras.

Las autoridades evaluaron las reuniones vecinales de manera positiva y consideraron que los residentes recibieron de manera favorable los diferentes proyectos de rehabilitación.