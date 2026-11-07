Segob condena destrozos e incendios durante protesta del colectivo Lleca

Una protesta que era para exigir acceso a vivienda, apoyos económicos y una vida sin violencia de la comunidad trans, terminó con puertas incendiadas, cristales rotos y daños en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el centro de la Ciudad de México.

La dependencia federal condenó los hechos ocurridos ayer viernes 6 de noviembre, cuando alrededor de 14 integrantes del colectivo Lleca se manifestaron frente al edificio ubicado sobre avenida Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Segob, los inconformes no solo rompieron puertas y ventanas, sino que también intentaron derribar las rejas de acceso, lanzaron piedras contra trabajadores y vigilantes, además de causar daños a vehículos de empleados y vecinos.

Segob Ricardo Vitela

Algunos manifestantes prendieron fuego a basura que habían acumulado frente a la entrada de la calle General Prim y a las puertas ubicadas sobre Bucareli.

El personal de Protección Federal tuvo que intervenir desde el interior del inmueble con extintores y chorros de agua para apagar las llamas y evitar que los inconformes ingresaran por la fuerza.

Segob Ricardo Vitela

Al terminar la protesta quedaron cristales rotos, puertas de madera destrozadas y parcialmente quemadas, así como pintas en la fachada y otros puntos del edificio.

La Segob calificó lo ocurrido como una provocación que puso en riesgo tanto a sus trabajadores como a las personas que se encontraban en los alrededores.

La dependencia aseguró que el colectivo y su representante, Victoria Sámano, ya han sido recibidos en distintas mesas de trabajo por el Gobierno de la Ciudad de México.

SEGOB Ricardo Vitela

Incluso, señaló que existe una agenda para continuar las conversaciones y que los propios integrantes de Lleca tienen conocimiento de las próximas reuniones.

La dependencia consideró inaceptable que, mientras existen estos espacios de diálogo, se recurra a incendios, agresiones y destrozos para exigir respuestas.