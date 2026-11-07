Caen 4 con miles de dosis de cocaína en la Morelos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a cuatro personas, entre ellas una menor de edad, presuntamente integrantes de una célula delictiva generadora de violencia con operaciones en las zonas centro y norte de la capital.

Durante la acción policial, derivada de los patrullajes preventivos para inhibir delitos de alto impacto, fueron asegurados alrededor de tres mil envoltorios de papel presunta cocaína, cerca de 15 kilogramos de marihuana y ocho dispositivos móviles en la colonia Morelos.

Los detenidos fueron identificados formalmente como Pedro “N”, Jovita “N”, Jessica “N” y una menor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para definir su situación jurídica y dar inicio a la carpeta de investigación respectiva.

Al respecto, el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, destacó a través de su cuenta oficial que "con estas acciones, afectamos el flujo de ingresos de los grupos que cometen delitos de alto impacto, reduciendo su capacidad operativa".

Asimismo, el funcionario recalcó el compromiso institucional de la corporación capitalina para fortalecer la seguridad en la capital.