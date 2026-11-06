Protesta de comunidad trans en Segob termina en destrozos y enfrentamientos

Una manifestación de integrantes de la comunidad LGBTTTI, principalmente de personas trans, terminó en actos de violencia y daños a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicadas sobre avenida Bucareli, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes acudieron para exigir a las autoridades la instalación de mesas de trabajo que permitan garantizar su seguridad, el respeto a sus derechos humanos y atención efectiva a las necesidades de esta comunidad.

Afirmaron que varios encuentros de diálogo se han roto sin alcanzar acuerdos, por lo que solicitaron cambios en los funcionarios responsables de atender sus demandas, con el propósito de establecer nuevos canales de comunicación y dar seguimiento puntual a sus planteamientos.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Sin embargo, ante la falta de respuesta que esperaban, un grupo de inconformes intentó ingresar por la fuerza al inmueble federal. Durante la protesta rompieron puertas de madera, lanzaron diversos objetos y prendieron fuego a vallas metálicas y rejas colocadas en el exterior de la dependencia.

Elementos de Protección Federal, encargados de resguardar las instalaciones, respondieron desde el interior utilizando polvo de extintores y chorros de agua para contener las agresiones e impedir que los manifestantes ingresaran al edificio.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

La confrontación dejó como saldo múltiples daños materiales: cristales rotos, puertas de madera destrozadas y parcialmente incendiadas, además de pintas en distintos puntos de la fachada y el perímetro de la Secretaría de Gobernación.

La protesta evidenció nuevamente la exigencia de integrantes de la comunidad trans de contar con garantías de seguridad, respeto a sus derechos y mecanismos de diálogo efectivos con las autoridades federales.