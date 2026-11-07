Manifestaciones y eventos en CDMX hoy; varias zonas estarán a vuelta de rueda

Hoy sábado habrá una marcha y nueve manifestaciones en distintos puntos de la Ciudad de México. El Centro Histórico será de los más afectados, también habrá actividad en Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón y Benito Juárez. En la noche el tráfico se pondrá pesado en ciertas zonas por conciertos, festivales y, sobre todo, por el Pumas-América en Ciudad Universitaria.

MARCHA

Partido Comunista de México

A las 15:00 horas se reunirán en el Hemiciclo a Juárez y alrededor de las 15:30 comenzarán a caminar rumbo a la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez 32, Centro Histórico. La movilización conmemorará el 109 aniversario de la Revolución Socialista de Octubre. Al finalizar realizarán un acto político y podrían sumarse otras organizaciones.

Para evitar el paso del contingente pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Balderas, José María Izazaga, Circunvalación o Eje 1 Norte, dependiendo del avance de la marcha.

MANIFESTACIONES

Familiares de víctima de feminicidio

A las 9:00 horas habrá una jornada político-cultural en Avenida de los 100 Metros y Calzada Vallejo, en Nueva Vallejo. Familiares y colectivas recordarán a una médica cirujana y partera víctima de feminicidio en 2016 y exigirán justicia por el caso. Podrían sumarse otras organizaciones feministas y presentarse afectaciones en la zona.

Para evitar el punto pueden utilizarse Avenida Ceylán, Eje Central, Circuito Interior o Avenida Instituto Politécnico Nacional.

Luciérnagas Buscadoras CDMX

También a las 9:00 horas, colectivos de búsqueda se reunirán en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en Niños Héroes 102, colonia Doctores. Realizarán una pega masiva de fichas de personas desaparecidas, principalmente en la colonia Morelos, para visibilizar los casos y exigir avances en las investigaciones.

Para evitar la zona de salida pueden utilizarse Dr. Vértiz, Avenida Cuauhtémoc, Eje Central o Fray Servando.

Disures MX

A las 10:00 horas habrá actividades en el Valle de la Cantimplora, dentro del Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Los asistentes elevarán papalotes como una acción de solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al fuego en Gaza.

La carretera Picacho-Ajusco podría verse afectada, si hay carga vehicular pueden utilizarse Periférico Sur, Boulevard de la Luz o Camino a Santa Teresa, dependiendo del destino.

Brigada Muralista por Palestina

A las 11:00 horas estarán en el Hemiciclo a Juárez para realizar la pinta de un mural por el Día Internacional de la Mujer Palestina. La actividad busca expresar solidaridad con la población palestina y protestar contra la guerra en Gaza. Podrían sumarse otras organizaciones y no se descartan afectaciones sobre Avenida Juárez.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central y José María Izazaga.

Raíces en Resistencia

A las 11:00 horas habrá un conversatorio en el Edificio Chihuahua, en Tlatelolco. La charla estará dedicada a las personas desaparecidas y contará con la participación de colectivos de búsqueda que hablarán sobre verdad y justicia.

Para evitar la zona pueden utilizarse Insurgentes Norte, Eje Central, Guerrero o Eje 2 Norte.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad

A las 14:00 horas estarán en Rosa Venus y Rosa de Bengala, colonia Molino de Rosas, Álvaro Obregón. La protesta será contra la impunidad y para exigir justicia para personas que consideran presos políticos. También realizarán una colecta de víveres para la Gira por la Vida. Podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones locales.

Como alternativas pueden utilizarse Avenida Centenario, Alta Tensión, Periférico o Avenida de las Torres.

Anonymous for the Voiceless

A las 17:00 horas realizarán el llamado “Cubo de la Verdad” en el corredor peatonal de Francisco I. Madero, Centro Histórico. La actividad busca promover el veganismo mediante información y acciones de sensibilización sobre el trato a los animales.

Para evitar el primer cuadro pueden utilizarse José María Izazaga, Eje Central, Circunvalación o Eje 1 Norte.

Clan Mariposas Negras

A las 18:00 horas habrá un evento artístico y cultural en la Cineteca Nacional, en Xoco. La actividad estará dedicada a un chef y activista palestino que actualmente vive en México. También se proyectará un largometraje relacionado con los bombardeos en Gaza. Podrían sumarse otros grupos y presentarse afectaciones en los alrededores.

Para evitar México-Coyoacán pueden utilizarse Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco o Avenida Popocatépetl.

RODADAS

Desde las 8:00 horas habrá una rodada de aproximadamente 500 motociclistas que saldrá de la colonia Doctores rumbo a Amecameca, Estado de México.

Por la tarde, a las 17:45 horas, saldrá otra rodada desde Leyes de Reforma rumbo a Cuemanco y, ya por la noche, a las 22:00 horas, ciclistas partirán de la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero rumbo a Ixmiquilpan, Hidalgo.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Uno de los puntos más afectados será el Estadio Banorte, donde desde las 16:00 horas se realiza el Festival Ultra México, con una asistencia prevista de alrededor de 44 mil personas.

Morat en concierto en el Palacio de los deportes de la Ciudad de México .FOTO: DANIEL BETANZOS Daniel Betanzos

En la Plaza de Toros México habrá concierto de Reyes del Regional a las 18:30 horas, con unas 12 mil personas; Morat estará a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, con cerca de 20 mil asistentes, y Aitana se presenta a la misma hora en el Auditorio Nacional.

El evento que más puede complicar el sur de la ciudad será el Pumas-América, a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

También habrá bastante movimiento en el Estadio Alfredo Harp Helú por un evento con unas 15 mil personas y en Six Flags, donde continúa el Festival del Terror.

Durante el día siguen la Ofrenda Monumental del Zócalo y los Alebrijes Monumentales sobre Reforma. Además, habrá actividades de Pokémon GO en el Monumento a la Revolución, Parque Hundido, Ángel de la Independencia, Polanco y otros puntos.